Üldözőbe vett, majd halálra gázolt egy 12 éves biciklistát egy 18 éves sofőr
Szándékos emberölés gyanújával vettek őrizetbe egy 18 éves sofőrt Németországban, aki egy parkolóban kirobbant vita után autójával üldözőbe vett egy 12 éves kerékpáros fiút, majd halálra gázolta a Stuttgarttól északra fekvő Niedernhallban – közölte pénteken a német rendőrség.
A közlemény szerint a gyanúsított, aki csütörtök este egy 16 éves barátjával tartózkodott a parkolóban, összeveszett két kisebb fiúval. A 12 és 13 éves gyerekek ezt követően biciklivel és rollerrel akarták elhagyni a helyszínt. A két idősebb azonban autóba szállt és üldözőbe vették őket.
A 12 éves, kerékpárral menekülő fiú, akit a rendőrség közlése szerint elütöttek, a helyszínen életét vesztette, 13 éves társa nem sérült meg.
A hatóságok arról nem hoztak nyilvánosságra részleteket, hogy mi váltotta ki a veszekedést, és a fiatalok korábban ismerték-e egymást.
