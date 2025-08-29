Ukrán elnök: diplomáciával nagyobb az esély a háború gyorsabb befejezésére

„Tudatában vagyunk annak, hogy Oroszország jelenleg nem képes teljesen megszállni az országunkat. Tudjuk viszont azt is, hogy Ukrajna jelenleg fegyverrel nem tudja visszaszerezni az összes területét. Ehhez egyik félnek sincs elegendő ereje. Ezért, amikor arról beszélünk, miben hisz a társadalom és az emberek, úgy vélem, hogy a diplomáciai út gyorsabb és kevesebb veszteséggel jár, mint a háború útja” – fejtette ki az államfő.

Zelenszkij kijelentette: biztos abban, hogy Donald Trump amerikai elnök nem veszítette el érdeklődését az orosz–ukrán háború lezárását célzó tárgyalásos folyamat iránt. Ezt arra az újságírói kérésre válaszolta, amelyben arra kérték, reagáljon Trump kijelentésére, miszerint „nem akar részt venni” a tárgyalásokban. Szerinte Trump szavai az esetleges első ukrán–orosz csúcstalálkozóra vonatkoztak, és emlékeztetett arra, hogy az amerikai elnök szerint az ukrán és az orosz elnökök közötti kétoldalú találkozónak megelőznie kell a hármas találkozót, amelyen ő is részt venne. „Trump sikert akar elérni saját maga és az Egyesült Államok számára, és úgy gondolja, hogy az első találkozó valószínűleg nem zárul eredménnyel” – jegyezte meg.

Az ukrán elnök elmondása szerint az a döntés, amellyel a kormány engedélyezte a 18 és 22 év közötti férfiaknak a szabad kiutazást, nem járt azzal, hogy fiatalok tömegével hagyják el az országot és nem befolyásolta Ukrajna védelmi képességét sem.

Zelenszkij kitért arra, hogy a legsúlyosabb a helyzet a fronton változatlanul a Donyeck megyei Pokrovszknál, ahol az oroszok mintegy 100 ezer katonát vontak össze. Hozzátette: az ukrán erők aktív műveleteket folytatnak a donyecki régió mellett Harkiv megyében, ahol Kupjanszk térségében felderítő műveleteket is végeznek. „Szumi irányában folytatódik az ellenség kiszorítása. A zaporizzsjai irányban nincs változás, azonban ott veszélyes a helyzet, mert az oroszok nagy létszámú deszantegységeket vontak ott össze” – folytatta az elnök.

Az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról szólva Zelenszkij kijelentette, hogy azon országok között, amelyek készek kontingenst küldeni Ukrajnába, vannak „váratlan szereplők” is, de országokat nem nevezett meg. Hangsúlyozta: Ukrajna azt szeretné, hogy az európai országok és az Egyesült Államok biztonsági garanciái a parlamentek, illetve az amerikai kongresszus jóváhagyásával legyenek megerősítve. „Jogi kötelezettséggel bíró biztonsági garanciákat akarunk. Nem akarunk egy újabb budapesti memorandumot, sem minszki megállapodásokat. Komoly dokumentumokat akarunk” – szögezte le az elnök.