Ukrán Biztonsági Szolgálat: dróncsapást mértek a Gazprom egyik oroszországi üzemére

A közlés szerint az SZBU központi különleges műveleti egységének drónjai az elmúlt hét napban már másodszor jutottak el Baskírföldig, és csapást mértek a Gazprom Nyeftyehim Szalavat komplexumra. A drónok becsapódásai következtében a gyár területén tűz ütött ki: az ég felé hatalmas fekete füstoszlop emelkedett. Ragyij Habirov, az autonóm köztársaság kormányzója előzőleg beszámolt arról, hogy a gyár újabb dróntámadásnak esett áldozatul. A károk mértékét vizsgálják, az orosz szolgálatok oltják a tüzet. Az SZBU nagy hatótávolságú drónjai a mostani előtt múlt csütörtökön mértek csapást az üzemre – elékeztetett az ukrán hírportál.

Az ukrán harmadik hadtest a Telegramon azt közölte, hogy a Donyeck megyei Liman térségében, Sandriholove településnél orosz katonák lelőttek egy civil családot, és elhurcolták a család kiskorú lányát. Közleményük szerint a rádiólehallgatásokból kiderült, hogy még a település elleni roham kezdete előtt az orosz parancsnok, akinek a hívójele Bali, parancsot adott a civil lakosság megsemmisítésére, utasítást adott, hogy gyorsan cselekedjenek és „mindenkit válogatás nélkül öljenek meg”. „Az ellenség egysége behatolt egy lakóházba, és agyonlőtte a békés lakosokat, a gyermek szüleit. Az oroszok elrabolták a kislányt, és folytatják a rohamot, túszként tartva őt, hogy lehetetlenné tegyék a rájuk irányuló tűzvezetést. A hadtest egységei élő adásban rögzítik a megszállók háborús bűncselekményét: minden rádiólehallgatás arról tanúskodik, hogy az ellenség cselekményei előre megtervezettek” – tette hozzá az ukrán egység.

Helyi kormányzók és városvezetők jelentése szerint szerdára virradó éjjel az orosz hadsereg támadást indított a keleti országrészben Harkiv és Kramatorszk városok, valamint a nyikopoli járás ellen: Harkiv lakónegyedeit 18 drónnal támadták, négy ember megsebesült, továbbá pusztításokat jegyeztek fel Donyeck és Dnyipropetrovszk megyében is.

Az ukrán légierő arról tájékoztatott, hogy az éjjel Oroszország 152 csapásmérő drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelemnek 126-ot sikerült semlegesítenie, azonban hét helyszínen találatokat jegyeztek fel.