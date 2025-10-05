Ukrajnai atomreaktorok megtámadását helyezte kilátásba Vlagyimir Putyin

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter korábban kijelentette, Oroszország szándékosan leválasztotta a zaporizzsjai atomerőművet az ukrajnai elektromos hálózatról, miközben előkészítette csatlakoztatását a saját energetikai infrastruktúrájához – számolt be a Reuters hírügynökség.

Európa legnagyobb atomerőművéről van szó, amelyet jelenleg az orosz hadsereg tart megszállás alatt. A 2022 februárjában kezdődött katonai invázió óta többszöri alkalommal is támadások és szabotázsok célpontjává vált, amelyekért kölcsönösen vádolja egymást Ukrajna és Oroszország.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden kritikusnak minősítette a helyzetet, és azt mondta, a zaporizzsjai atomerőmű az orosz haderő támadásai következtében már több mint egy hete le van kapcsolva az elektromos hálózatról. Szibiha ezzel szemben azt állította, hogy Oroszország manuálisan állította le a rendszert.

Vlagyimir Putyin orosz elnök az Interfax hírügynökség beszámolója alapján mindeközben csütörtöki, szocsi beszédében kijelentette, ukrán erők próbálják megtámadni az erőmű környékét, és elutasította azokat a vádakat, amelyek szerint az orosz hadsereg bombázná a létesítményt.

„Ez egy veszélyes játék, az ellenfélnek tudatosítania kell, hogy neki is vannak működő atomerőműveik. Mi akadályozna meg minket abban, hogy ugyanúgy reagáljunk? Gondolkodjanak el ezen” – közölte a Kreml vezetője.