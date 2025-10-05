Külföld

Ukrajnai atomreaktorok megtámadását helyezte kilátásba Vlagyimir Putyin

putyin k
TASR/AP-felvétel
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Vlagyimir Putyin orosz elnök azzal fenyegette meg Ukrajnát, hogy támadást intéz az ukrán hadsereg által ellenőrzött atomreaktorok ellen, megtorlásul az állítólagos csapásokért a zaporizzsjai atomerőmű környékén, amelyet az orosz erők szálltak meg.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter korábban kijelentette, Oroszország szándékosan leválasztotta a zaporizzsjai atomerőművet az ukrajnai elektromos hálózatról, miközben előkészítette csatlakoztatását a saját energetikai infrastruktúrájához – számolt be a Reuters hírügynökség.

Európa legnagyobb atomerőművéről van szó, amelyet jelenleg az orosz hadsereg tart megszállás alatt. A 2022 februárjában kezdődött katonai invázió óta többszöri alkalommal is támadások és szabotázsok célpontjává vált, amelyekért kölcsönösen vádolja egymást Ukrajna és Oroszország.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden kritikusnak minősítette a helyzetet, és azt mondta, a zaporizzsjai atomerőmű az orosz haderő támadásai következtében már több mint egy hete le van kapcsolva az elektromos hálózatról. Szibiha ezzel szemben azt állította, hogy Oroszország manuálisan állította le a rendszert.

Vlagyimir Putyin orosz elnök az Interfax hírügynökség beszámolója alapján mindeközben csütörtöki, szocsi beszédében kijelentette, ukrán erők próbálják megtámadni az erőmű környékét, és elutasította azokat a vádakat, amelyek szerint az orosz hadsereg bombázná a létesítményt.

Ez egy veszélyes játék, az ellenfélnek tudatosítania kell, hogy neki is vannak működő atomerőműveik. Mi akadályozna meg minket abban, hogy ugyanúgy reagáljunk? Gondolkodjanak el ezen” – közölte a Kreml vezetője.

orosz-ukrán konfliktus
Zaporizzsja
Vlagyimir Putyin
Volodimir Zelenszkij
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?