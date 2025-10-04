Ukrán dróntámadás után tűz ütött ki Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítójában, a Szentpétervártól délkeletre fekvő Kirisi városában található létesítményben – közölte szombaton Alekszandr Drozdenko, Leningrád megye kormányzója.
Ukrajna újabb dróntámadást intézett a Szentpétervár melletti olajfinomító ellen
A kormányzó a Telegramon közzétett üzenetében rámutatott: az orosz légvédelem hét drónt lőtt le, a becsapódásokról készült éjszakai felvételek a közösségi médiában is megjelentek. A mostani eset néhány héten belül már a második csapás a létesítmény ellen.
Drozdenko hozzátette: a kirisi ipari övezetben keletkezett lángokat később eloltották.
A Szentpétervártól 110 kilométerre levő Kirisiben épült olajfinomító a Szurgutnyeftyegaz olaj- és gázipari cég tulajdona; évi kapacitása közel 20 millió tonnára tehető.
Voronyezs megyében is keletkeztek károk: Alekszandr Guszev, a régió kormányzója az X-en arról számolt be, hogy egy ipari épület teteje és ablakai rongálódtak meg.
Az orosz hadsereg állítása szerint az éjszaka folyamán 117 ukrán drónt semmisítettek meg.
