Ukrajna már saját gyártású, nagy hatótávú Flamingo rakétával is támadja Oroszországot

„Elárulhatom, hogy a Flamingo rakéták már használatban vannak, és higgyék el nekem, az, hogy már több mint ezer kilométerre vagyunk képesek behatolni Oroszország belsejébe, és jelentős károkat okozni, részben épp az ilyen típusú rakétáknak köszönhető. Ez azonban nem az egyetlen rakéta, amelyet az ukrán fél ilyen távra alkalmaz Oroszország ellen. Sokféle rakétánk van, amelyek különböző távot repülnek: a Paljanitszja, a Peklo és a Neptun. Remélem, hamarosan a Szapszan ballisztikus rakéta is sikeresen átmegy a teszteken” – osztotta meg a politikus. Megjegyezte, hogy Ukrajnában úgynevezett rakéta-drónokat is fejlesztenek.

Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka a Facebook-oldalán közölte, hogy megerősítik az ukrán katonai kiképzőközpontok biztonságát az Oroszország felől érkező drón- és rakétatámadások veszélye miatt. Kiemelte, hogy a központokat az ország belsejébe, minél távolabb a frontvonaltól fogják áthelyezni. „Az elmúlt év során jelentős szervezési munkát végeztünk annak érdekében, hogy az újoncok elegendő időt kapjanak a szükséges készségek és ismeretek elsajátítására a katonai alapkiképzés alatt, ami jelenleg 51 napos, és magában foglalja a dróntámadás-elhárítási képzést, valamint más olyan elemeket is, amelyek megfelelnek a modern technológiai hadviselés követelményeinek” – írta bejegyzésében a főparancsnok.

Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök a Telegramon arról tájékoztatott, hogy a kormány csaknem 325 milliárd hrivnyával megemelte a jelenlegi védelmi kiadásokat. A kormányfő szavai szerint a döntést a front dinamikája és a harci feltételek folyamatos változása indokolta. „Oroszország nem szándékozik megállni, folyton változtatja taktikáját a fronton, és csak fokozza támadásait a hátországi energetikai infrastruktúránk ellen. Rugalmasnak kell lennünk, és gyorsan kell alkalmazkodnunk, hogy a hadsereg számára megadjuk az összes szükséges eszközt és erőforrást az ellenséggel szembeni küzdelemhez” – hangsúlyozta a miniszterelnök.