Külföld

Ukrajna kész segíteni lengyel katonák kiképzésében

Volodimir Zelenszkij
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

Ukrajna kész megosztani tapasztalatait Varsóval, segíteni a lengyel katonák kiképzésében, valamint közös védelmi rendszert kiépíteni Lengyelországgal – jelentette ki közösségi oldalain Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken, miután Kijevben fogadta Radoslaw Sikorski lengyel külügyminisztert.

A találkozón szót ejtettek az orosz drónok lengyel légtérbe történt behatolásáról. „Hálásak vagyunk Lengyelországnak a támogatásért, amelyet a háborúban kezdettől fogva nyújtott. Szomszédok vagyunk, és ilyen veszélyes időkben össze kell tartanunk” – hangsúlyozta Zelenszkij. Szót ejtettek haditechnikai eszközök közös gyártásáról – kiemelten a drónelfogó eszközök gyártására rendelkezésre álló lehetőségekről – és Ukrajna európai uniós tagságáról is. „Nagyon fontos megnyitni az első tárgyalási fejezetet Ukrajna és Moldova számára mind a 27 tagállam egyetértésével” – tette hozzá az ukrán elnök.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter dán kollégájával, Lars Lokke Rasmussennel tartott pénteki sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy várhatóan jövő csütörtökön lengyel katonai delegáció érkezik Ukrajnába. A látogatás összefügg a két napja történt drónincidenssel. Szibiha emlékeztetett arra, hogy Ukrajna előzetesen tájékoztatta a lengyel felet az orosz drónok behatolásáról. „(Jövő) csütörtökön várjuk a lengyel katonai delegáció érkezését, amelynek katonáink minden segítséget megadnak. Jelenleg csak Ukrajna rendelkezik a szükséges tapasztalattal az ilyen feladatok megoldásában” – mondta az ukrán tárcavezető.

orosz-ukrán konfliktus
Oroszország
Ukrajna
Volodimir Zelenszkij
Vlagyimir Putyin
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?