Újraindul két és fél év szünet után az olajszállítás az észak-iraki Kurdisztánból Törökországba

Újraindul két és fél év szünet után szombaton az olajszállítás az észak-iraki Kurdisztánból Törökország felé a Kirkuk-Ceyhan-olajvezetéken – jelentette be az iraki olajipari minisztérium.

Hajan Abdul Gáni a Rudaw kurdisztáni hírportálnak pénteken elmondta: az iraki szövetségi kormány, a kurdisztáni regionális kormányzat és a térségben tevékenykedő külföldi olajkitermelő vállalatok megállapodása értelmében 180-190 ezer hordó olaj érkezik majd naponta a dél-oroszországi Ceyhanba.

Bagdad és az erbíli kurd kormányzat között hosszú évekig vitás kérdés volt az olajbevételek elosztása. A kurd vezetés 2014-ben egyoldalúan úgy döntött, hogy egy magánvezetéken keresztül exportálja a kőolajat Ceyhanba. Törökország viszont 2023 márciusában leállította az észak-iraki olajszállítást, miután a párizsi Nemzetközi Kereskedelmi Kamara úgy döntött, hogy valamennyi iraki kőolajexportnak a SOMO állami olajvállalaton keresztül kell zajlania, és 1,5 milliárd dollár kártérítés megfizetésére kötelezték Ankarát a 2014 és 2018 közötti, engedély nélküli kőolajexport után.

