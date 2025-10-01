Külföld

Újra megnyílt a müncheni Oktoberfest a bombafenyegetés után

MTI

Többórás lezárást követően szerdán este folytatódhat a világ legismertebb sörfesztiválja, a müncheni Oktoberfest, amelyet a nap folyamán bombafenyegetés miatt ki kellett üríteni – jelentette be Dieter Reiter, a bajor főváros polgármestere.

A Theresienwiese területét – ahol az Oktoberfestet minden évben megrendezik – több mint ötszáz rendőr és mintegy harminc bombakereső kutya vizsgálta át. A kiürítésre azért volt szükség, mert a rendőrséghez írásos fenyegetés érkezett a fesztivállal kapcsolatban.

A levelet az az 57 éves starnbergi férfi küldte, aki szerda hajnalban tüzet okozott egy müncheni épületben, és robbanószerkezeteket helyezett el a házban, amelyeket a tűzszerészek később hatástalanítottak. A gyanúsított, akire súlyos sérülésekkel találtak rá egy közeli tónál, később belehalt sérüléseibe. A hatóságok nem erősítették meg azokat a sajtóhíreket, hogy az 57 éves férfi apja is életét vesztette volna.

Az Oktoberfest helyszínén a délutáni átvizsgálás után közölték, hogy a fenyegetés nem jelent veszélyt, így a fesztivál 17:30-kor folytatódott.

A bombafenyegetés már a második biztonsági incidens az idei rendezvényen: szombaton túlzsúfoltság miatt ideiglenesen lezárták a bejáratokat.

Az Oktoberfest idén szeptember 20. és október 5. között zajlik.

