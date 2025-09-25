Külföld

Újból 400 felé közelít a forint–euró árfolyam

Shutterstock-felvétel
MTI

Gyengülőfélben a magyar fizetőeszköz.

Csütörtök reggel hét órakor az eurót 391,49 forinton jegyezték, kissé magasabban az előző délután hat órai 391,10 forintos jegyzésnél. A dollár 333,07 forinton áll 333,03 forint után, a svájci frank pedig 419,10 forinton 418,87 után.

Csütörtök reggeli jegyzésén a forint 0,3 százalékkal áll gyengébben a 39. heti hétfői kezdésnél az euróval és a svájci frankkal szemben és 0,2 százalékkal gyengébben a dollár ellenében.

A szeptemberi kezdéshez képest a forint 1,3 százalékkal erősödött az euró, 1,9 százalékkal erősödött a dollár és 1,2 százalékkal erősödött a svájci frank ellenében.

A forint erősebben áll az év eleji kezdésnél, 4,9 százalékkal az euróval, 16,2 százalékkal a dollárral és 4,3 százalékkal a svájci frankkal szemben.

