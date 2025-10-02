Újabb hadifogolycserét hajtott végre Oroszország és Ukrajna

Újabb fogolycserét hajtottak végre az ukrajnai háborúban szemben álló felek, Oroszország és Ukrajna egyaránt 185 katonát adott át a másiknak – közölte csütörtökön az orosz védelmi minisztérium.
A hadifoglyokon kívül húsz civil is visszatérhetett Oroszországba. Tatyjana Moszkalkova orosz emberi jogi biztos közölte, hogy az ukrajnai Szumi megyéből a kurszki régió tíz lakosát engedték haza.
A fogolycsere az Isztambulban július 23-án elért kétoldalú megállapodás keretében történt.
A csütörtöki hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak nyomulni, és a „különleges hadművelet” övezetében több mint másfél ezer ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolta fel az ukrán közlekedési infrastruktúrának a hadiipart ellátó objektumait, valamint a nagy hatótávolságú pilóta nélküli repülőgépek összeszerelő műhelyeit és raktárait, több lőszerraktárt, két harckocsit és 12 egyéb páncélozott harcjárművet, egy HIMARS-rakétát, továbbá 142 repülőgép típusú drónt.
A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek csütörtökön ukrán tüzérségi és dróntámadást.
