Egy katonai bázis felett repültek át.
Újabb európai ország légterét sértették meg drónok
Két egymást követő estén drónok repültek át egy katonai bázis felett Belgiumban, az ügyben nyomozást indítottak – közölte Theo Francken védelmi miniszter vasárnap.
Péntek és szombat este jelentettek gyanús drónokat a Kleine-Brogel légibázis felett, az ország északkeleti részén – jelentette az MTI.
Szombaton „nem egyszerű repülésről volt szó, hanem egyértelműen Kleine-Brogel ellen irányuló akcióról” – vélekedett Theo Francken az X közösségi oldalon, három „nagyobb típusú” és „nagyobb magasságban” haladó drónról szóló bejelentést említve.
„A rendőrség helikoptere és járőrkocsik üldözték a drónt, de elvesztették” szem elől – tette hozzá a belga védelmi miniszter.
„Szigorúan tilos drónokat reptetni katonai létesítmények felett. A védelmi minisztériumnak mindent meg kell tennie, hogy lelője ezeket a drónokat”
– hangsúlyozta Theo Francken.
Október elején már repültek azonosítatlan drónok a német határ közelében található belga Elsenborn katonai tábor felett. A légi eszközök Hollandia felől repültek Németország irányába. Az elsenborni katonai bázis a belga hadsereg egyik kiképzőtábora, ahol lövészgyakorlatokat tartanak és drónteszteket végeznek egy 28 négyzetkilométeres terepen.
