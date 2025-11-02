Külföld

Újabb európai ország légterét sértették meg drónok

katonai dron k
TASR/AP-felvétel
Egy katonai bázis felett repültek át.

Két egymást követő estén drónok repültek át egy katonai bázis felett Belgiumban, az ügyben nyomozást indítottak – közölte Theo Francken védelmi miniszter vasárnap.

Péntek és szombat este jelentettek gyanús drónokat a Kleine-Brogel légibázis felett, az ország északkeleti részén – jelentette az MTI.

Szombaton „nem egyszerű repülésről volt szó, hanem egyértelműen Kleine-Brogel ellen irányuló akcióról” – vélekedett Theo Francken az X közösségi oldalon, három „nagyobb típusú” és „nagyobb magasságban” haladó drónról szóló bejelentést említve.

„A rendőrség helikoptere és járőrkocsik üldözték a drónt, de elvesztették” szem elől – tette hozzá a belga védelmi miniszter.

„Szigorúan tilos drónokat reptetni katonai létesítmények felett. A védelmi minisztériumnak mindent meg kell tennie, hogy lelője ezeket a drónokat”

– hangsúlyozta Theo Francken.

Október elején már repültek azonosítatlan drónok a német határ közelében található belga Elsenborn katonai tábor felett. A légi eszközök Hollandia felől repültek Németország irányába. Az elsenborni katonai bázis a belga hadsereg egyik kiképzőtábora, ahol lövészgyakorlatokat tartanak és drónteszteket végeznek egy 28 négyzetkilométeres terepen.

drón
orosz-ukrán konfliktus
Belgium
