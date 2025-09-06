Újabb erős utórengések rázták meg Afganisztánt

Mint mondta, a földrengéseket az ország keleti felében, nyolc tartományban is érezni lehetett.

Az amerikai geofizikai intézet (USGS) szerint a legutóbbi, 5,2-es erősségű utórengés az esti órákban volt Kunár tartományban 10 kilométeres mélységben. Nem sokkal korábban egy 5,6-os erejű utórengést is regisztráltak.

A hétfőre virradóra történt 6-os erősségű földrengésnek a tálib közigazgatás adatai szerint legalább 2200 halálos áldozata és csaknem 4000 sérültje van Kunar és Nangarhar tartományokban, ahol mintegy 7000 ház dőlt romba. A rengéseknek Kunar tartományban volt a legtöbb áldozata, ahol az emberek jellemzően nehezen megközelíthető, magas hegyek között húzódó folyóvölgyekben élnek. A földrengés több falut tett a földdel egyenlővé.

Az áldozatok utáni kutatás még tart, ugyanis a hegyomlások és földcsuszamlások több falvat is elvágtak a külvilágtól. A hatóságok szerint félő, hogy az áldozatok száma ezért még magasabb lehet. A terepviszonyok mellett a pénzügyi korlátok is nehezítik a mentést, segélyszervezetek ezért arra kérik a nemzetközi közösséget, hogy nyújtsanak több támogatást Afganisztánnak.

Családok ezrei a szabad ég alatt mezőkön, illetve utcákon húzzák meg magukat, mert otthonaik összeomlottak, vagy félnek a további pusztítástól, amit az utórengések okozhatnak.

Afganisztánban gyakoriak a földrengések, az ország ugyanis az indiai és az eurázsiai tektonikus lemez találkozási pontján fekszik.