Külföld

Új rekordot döntött tavaly a szén-dioxid szintje a légkörben

A képen több füstölgő gyárkémény látható, amelyek sűrű szürke füstöt bocsátanak ki a felhős égbolt
MTI

Az üvegházhatású gázok által visszatartott hő rendkívüli mértékben megterheli a Föld éghajlatát, és szélsőséges időjárási jelenségekhez járul hozzá – közölte szerdán a Meteorológiai Világszervezet (WMO) Genfben.

A szén-dioxidszint emelkedésének mértéke mára megháromszorozódott az 1960-as évekhez képest, és az emberi tevékenység okozta károsanyag-kibocsátás a fokozódó erdőtüzekkel együtt hozzájárult egy „klimatikus ördögi kör” beindulásához.

A WMO éves jelentése szerint a szén-dioxidszint 2023-ról 2024-re bekövetkezett emelkedése a legmagasabb éves növekedés volt azóta, hogy 1957-ben mérni kezdték ezeket az adatokat. A másik két jelentős üvegházhatású gáz, a metán és a dinitrogén-oxid koncentrációja is rekordszinteket ért el – tette hozzá a szervezet.

Ko Barrett, a WMO főtitkárhelyettese közleményében hangsúlyozta, hogy a szén-dioxidkibocsátást nemcsak az éghajlat védelmében, hanem a gazdasági biztonság és az emberek jólléte érdekében is csökkenteni kell.

Az ENSZ novemberben tartja következő klímakonferenciáját (COP30) Brazíliában, az amazóniai Belém városban.

szén-dioxid
légszennyezés
