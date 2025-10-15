Az üvegházhatású gázok által visszatartott hő rendkívüli mértékben megterheli a Föld éghajlatát, és szélsőséges időjárási jelenségekhez járul hozzá – közölte szerdán a Meteorológiai Világszervezet (WMO) Genfben.
Új rekordot döntött tavaly a szén-dioxid szintje a légkörben
A szén-dioxidszint emelkedésének mértéke mára megháromszorozódott az 1960-as évekhez képest, és az emberi tevékenység okozta károsanyag-kibocsátás a fokozódó erdőtüzekkel együtt hozzájárult egy „klimatikus ördögi kör” beindulásához.
A WMO éves jelentése szerint a szén-dioxidszint 2023-ról 2024-re bekövetkezett emelkedése a legmagasabb éves növekedés volt azóta, hogy 1957-ben mérni kezdték ezeket az adatokat. A másik két jelentős üvegházhatású gáz, a metán és a dinitrogén-oxid koncentrációja is rekordszinteket ért el – tette hozzá a szervezet.
Ko Barrett, a WMO főtitkárhelyettese közleményében hangsúlyozta, hogy a szén-dioxidkibocsátást nemcsak az éghajlat védelmében, hanem a gazdasági biztonság és az emberek jólléte érdekében is csökkenteni kell.
Az ENSZ novemberben tartja következő klímakonferenciáját (COP30) Brazíliában, az amazóniai Belém városban.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.