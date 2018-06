Tűzokádó papírsárkányokkal lobbantják lángra Izraelt a palesztinok (videó)

Gáza | Kátránnyal és más, lassan égő anyagokkal bekent vagy robbanószerrel felszerelt papírsárkányok százait indítják útnak a Gázai övezet határáráról a palesztinok, és a tenger felől fújó nyugati szél azokat mélyen besodorja izraeli területre, pusztító tüzeket okozva.

A papírsárkány-invázió már hónapok óta tart, és az izraeli hadsereg egyelőre nem nagyon találja az ellenszert.

Drón versus sárkány

Az izraeli hatóságok drónokkal próbálják befogni az egyszerű, ám veszélyes szerkezeteket, már mintegy négyszáz sárkányt sikerült így levadászni a tűzoltók felügyelete mellett. Ám mindez csak csepp a tengerben, mert a palesztinok rengeteg „terrorsárkánynak” nevezett szerkezetet eregettek fel március vége óta.

Nemrég a déli határnál, Kerem Salomnál egy pokolgépet is eljuttattak így izraeli területre, de nem robbant fel, és a tűzszerészek hatástalanították. A többi sárkány azonban jelentős, euróban számolva is több milliós kárt okozott. Lángba borult több természetvédelmi terület, az övezettel szomszédos mezőgazdasági földeken oda lett a termés, és a tüzek folyamatosan a településeket fenyegetik.

Lángoló föld

A The Times of Israel című, angol nyelvű honlap szerint március óta több mint hatezer hektár izraeli földet gyújtottak fel a palesztinok, s az ottani települések a terület katasztrófa sújtotta övezetté nyilvánítását kérik. Repülőgépek segítségével is folyamatosan oltják a lángokat, de a nyári melegben és szárazságban kevés sikerrel.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök a palesztinokkal fizettetné meg a károkat. Utasította a nemzetbiztonsági tanács vezetőjét, Meir Ben-Sabbatot, hogy indítsa meg az eljárást, amellyel a Palesztin Hatóság számára beszedett vámjövedelmekből fizetik majd ki a gázai papírsárkányok okozta károkat.

Az Izrael és a palesztinok képviselői között 1994-ben aláírt gazdasági megállapodás értelmében Izrael évente több tízmillió dollárt ad át a Palesztin Hatóságnak az izraeli kikötőkön áthaladó, de a palesztin piacokra szánt árukra kivetett vámbevételekből.

Olaj a tűzre

Netanjahu lépésének bírálói szerint azonban nem a Palesztin Hatóság irányítja a Gázai övezetet, hanem a radikális iszlamista Hamász terrorszervezet, amely 2007-ben eltávolította a Palesztin Hatóságot az övezetből. Mivel a Hamász és a Palesztin Hatóság is ellenségeskedik egymással, a hatóság megbüntetése a Hamász akciója miatt biztosan nem ösztönözné a Hamászt arra, hogy lemondjon a tüzet okozó sárkányok alkalmazásáról, sőt, épp ellenkezőleg.

Ha mégis a Palesztin Hatóság megbüntetését választják, ez ahhoz a kneszetben előterjesztett törvényjavaslathoz fog hasonlítani, amely lehetővé teszi a kormány számára, hogy pénzt tartson vissza a vámbevételekből a Palesztin Hatóság által az elítélt terroristáknak fizetett összegek miatt. A Palesztin Hatóság ugyanis jelentős havi jövedelmet biztosít az izraeli börtönökben fogva tartott, valamint a terrormerényletekben elhunyt palesztin terroristák családtagjainak, ami ellen Izrael tiltakozik, mert a terror ösztönzésének tekinti. Jeruzsálem egy új törvényjavaslatban pénzügyi eszközökkel próbál fellépni a Palesztin Hatóság terroristáknak nyújtott segélyezése ellen.