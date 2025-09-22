Külföld

Tusk: Lengyelország csak teljes NATO-támogatás esetén vállalhatná a felségvizei felett repülő orosz vadászgépek lelövését

Donald Tusk
TASR/AP-felvétel

Donald Tusk

feher
MTI

Lengyelország kész megsemmisíteni a területét fenyegető légi eszközöket, de a felségvizei felett megjelenő orosz vadászgépek lelövéséről csak akkor dönthetne, ha teljesen biztos lenne az összes NATO-tagállam támogatásában – jelentette ki Donald Tusk lengyel kormányfő hétfőn egy vidéki sajtóértekezletén.

A kormányfő újságírói kérdésre nyilatkozott így azzal kapcsolatban, hogy Petr Pavel cseh elnök szombaton a Lengyelországot és Észtországot minap ért légi incidensekkel összefüggésben a cseh közszolgálati televízióban felvetette: a NATO-tagállamok lelőhetnék az orosz vadászgépeket, ha a légterüket megsértenék.

A légi eszközök lelövéséről „mindenképpen döntenünk kell akkor, amikor megsértik a területünket vagy Lengyelország fölött repülnek” – fogalmazott Tusk. Hozzátette: „a nem egészen világos helyzetek esetén (…) kétszer is megfontolandó, mielőtt döntés születik az olyan lépésekről, amelyek a konfliktus eszkalálódásával fenyegetnek”.

A kormányfő a nem egyértelmű helyzetek példájaként felidézte: pénteken két orosz harci repülőgép repült át alacsonyan a Petrobaltic olajfúrótorony fölött a Balti-tengeren, megsértve a Lengyelország felségvizein kívül működő fúrótorony biztonsági övezetét.

Elmondta továbbá: kormánya készen áll a Lengyelországot „esetleg veszélyeztető tárgyak, például az orosz vadászgépek megsemmisítéséről" szóló döntések meghozatalára, amennyiben azok a harci gépek például a lengyel felségvizek felett repülnek.

Hangsúlyozta: az ilyen helyzetben „száz százalékig biztosnak kell lennie”, hogy „az összes szövetséges pontosan ugyanígy kezeli a helyzetet", és Lengyelország „nem marad magára”, amikor a konfliktus „nagyon éles fázisba kerül”.

„Minden tiszteletem mellett a cseh elnök nyilatkozata, illetve bejelentése itt nyilvánvalóan elégtelen” – foglalta össze a témát Tusk.

Egy másik újságírói kérdésre a kormányfő a Lengyelország légterébe szeptember 10-én behatoló orosz drónok témájáról elmondta: a drónroncsok keresése és azonosítása még folyamatban van. A megtalált drónok egyikénél sem állapították meg, hogy fegyverrel lett volna felszerelve – mondta el Tusk.

Lengyelország
orosz-ukrán konfliktus
Oroszország
Ukrajna
Volodimir Zelenszkij
Vlagyimir Putyin
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?