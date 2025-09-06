Külföld

Trump rendeletet írt alá a kereskedelmi megállapodást kötő országok vámmentességéről

Donald Trump
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

Donald Trump amerikai elnök aláírta az Egyesült Államokkal kereskedelmi megállapodást kötő országoknak bizonyos exporttermékekre vámmentességet biztosító végrehajtási rendeletet.

Az Egyesült Államokkal kereskedelmi megállapodást kötött országokra vonatkozó mentességek hétfő reggel lépnek hatályba. A rendelet megfogalmazása szerint a vámcsökkentés a „kereskedelmi partnernek az Egyesült Államokkal kötött kölcsönös kereskedelmi megállapodásban vállalt kötelezettségvállalásainak terjedelmétől és gazdasági értékétől, valamint az Egyesült Államok nemzeti érdekeitől függ”.

A csökkentések olyan termékekre vonatkoznak, amelyeket „nem lehet az Egyesült Államokban termeszteni, bányászni vagy természetes úton előállítani”, illetve amelyekből nem állítanak elő elegendő mennyiséget a belföldi kereslet kielégítésére.

A rendeletben meghatározott nulla vámtételek között szerepelnek a grafit és a nikkel különböző formái, amelyek a rozsdamentes acél és az elektromos járművek akkumulátorainak kulcsfontosságú összetevői. A rendelet hatálya alá tartoznak továbbá a generikus gyógyszerekben használt vegyületek is.

A rendelet lehetővé teszi a természetes grafit, a neodímium mágnesek és a fénykibocsátó diódák (LED-ek) vámjának eltörlését, valamint megszünteti a korábbi vámmentességet bizonyos műanyagok és a napelemek egyik legfontosabb alkotóeleme, a poliszilícium esetében.

Egyesült Államok
Donald Trump
J. D. Vance
Marco Rubio
Elon Musk
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

