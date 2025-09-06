Donald Trump amerikai elnök aláírta az Egyesült Államokkal kereskedelmi megállapodást kötő országoknak bizonyos exporttermékekre vámmentességet biztosító végrehajtási rendeletet.
Trump rendeletet írt alá a kereskedelmi megállapodást kötő országok vámmentességéről
Az Egyesült Államokkal kereskedelmi megállapodást kötött országokra vonatkozó mentességek hétfő reggel lépnek hatályba. A rendelet megfogalmazása szerint a vámcsökkentés a „kereskedelmi partnernek az Egyesült Államokkal kötött kölcsönös kereskedelmi megállapodásban vállalt kötelezettségvállalásainak terjedelmétől és gazdasági értékétől, valamint az Egyesült Államok nemzeti érdekeitől függ”.
A csökkentések olyan termékekre vonatkoznak, amelyeket „nem lehet az Egyesült Államokban termeszteni, bányászni vagy természetes úton előállítani”, illetve amelyekből nem állítanak elő elegendő mennyiséget a belföldi kereslet kielégítésére.
A rendeletben meghatározott nulla vámtételek között szerepelnek a grafit és a nikkel különböző formái, amelyek a rozsdamentes acél és az elektromos járművek akkumulátorainak kulcsfontosságú összetevői. A rendelet hatálya alá tartoznak továbbá a generikus gyógyszerekben használt vegyületek is.
A rendelet lehetővé teszi a természetes grafit, a neodímium mágnesek és a fénykibocsátó diódák (LED-ek) vámjának eltörlését, valamint megszünteti a korábbi vámmentességet bizonyos műanyagok és a napelemek egyik legfontosabb alkotóeleme, a poliszilícium esetében.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.