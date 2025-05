Trump: nem lesz elmozdulás mindaddig, amíg személyesen nem találkozom az orosz elnökkel

Erre a napra orosz–ukrán közvetlen tárgyalásokat szerveztek Isztambulba, és korábban felmerült, hogy ezen Vlagyimir Putyin orosz elnök is jelen lenne Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mellett. Trump Putyin részvétele esetére ígéretet tett saját személyes részvételére, illetve később azt mondta, ha úgy ítéli meg, hogy jelenléte szükséges, akkor ott lesz. Az orosz delegáció névsorának moszkvai ismertetésekor azonban kiderült, hogy Putyin nem utazik Isztambulba, sőt, később a Kreml szóvivője már kizárta ennek lehetőségét.

„Semmi nem fog történni addig, amíg Putyin és én nem találkozunk” – hangsúlyozta Trump a Katarból Egyesült Arab Emírségekbe tartó gépen a The Washington Post című amerikai lap hírportálján is közzétett videón. „El akart menni, ha én ott leszek, de nem akart elmenni, ha én nem leszek ott” – mondta. „Nem hiszem, hogy bármi is történne, míg ő és én össze nem ülünk – akár tetszik önöknek, akár nem” – húzta alá.

Leszögezte azonban, hogy az ukrajnai háborút meg kell állítani, mert túl sok ember életét követeli a konfliktus.