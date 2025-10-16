Külföld

Budapesten találkozhat Trump és Putyin

Trump Putyin
TASR/AP-felvétel
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök Budapesten találkozhat, hogy az ukrajnai háborúról tárgyaljanak – jelentették hírügynökségek egy, a két vezető közötti telefonbeszélgetés után.

Trump a megbeszélést „produktívnak” nevezte, és közölte, hogy a jövő héten magas rangú képviselők találkoznak mindkét fél részéről, ami újabb elnöki szintű találkozóhoz vezethet.

„Hiszem, hogy a mai telefonbeszélgetés nagy előrelépést hozott” 

– írta az amerikai elnök.

Putyin tárgyalója, Kirill Dmitrijev szerint az orosz elnök és Trump közötti beszélgetés „pozitív és eredményes” volt.

A budapesti találkozó pontos időpontját egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

(Denník N)

Donald Trump
orosz-ukrán konfliktus
Oroszország
Ukrajna
Volodimir Zelenszkij
Vlagyimir Putyin
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?