Budapesten találkozhat Trump és Putyin

Trump a megbeszélést „produktívnak” nevezte, és közölte, hogy a jövő héten magas rangú képviselők találkoznak mindkét fél részéről, ami újabb elnöki szintű találkozóhoz vezethet.

„Hiszem, hogy a mai telefonbeszélgetés nagy előrelépést hozott”

– írta az amerikai elnök.

Putyin tárgyalója, Kirill Dmitrijev szerint az orosz elnök és Trump közötti beszélgetés „pozitív és eredményes” volt.

A budapesti találkozó pontos időpontját egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

(Denník N)