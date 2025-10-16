Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök Budapesten találkozhat, hogy az ukrajnai háborúról tárgyaljanak – jelentették hírügynökségek egy, a két vezető közötti telefonbeszélgetés után.
Budapesten találkozhat Trump és Putyin
Trump a megbeszélést „produktívnak” nevezte, és közölte, hogy a jövő héten magas rangú képviselők találkoznak mindkét fél részéről, ami újabb elnöki szintű találkozóhoz vezethet.
„Hiszem, hogy a mai telefonbeszélgetés nagy előrelépést hozott”
– írta az amerikai elnök.
Putyin tárgyalója, Kirill Dmitrijev szerint az orosz elnök és Trump közötti beszélgetés „pozitív és eredményes” volt.
A budapesti találkozó pontos időpontját egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
