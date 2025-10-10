Külföld

Trump: a Gázában őrzött izraeli túszokat várhatóan hétfőn vagy kedden engedik szabadon

Donald Trump
TASR/AP-felvétel
MTI

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön közölte, hogy a Gázai övezetben őrzött izraeli túszokat várhatóan hétfőn vagy kedden engedik szabadon, és reményét fejezte ki, hogy részt vesz a tűzszüneti megállapodás aláírásán Egyiptomban.

Trump egy fehér házi kabinetülésen beszélt erről, amelyen megvitatták az amerikai béketerv nyomán szerdán megszületett megállapodást, amelynek értelmében egy szélesebb Gáza-terv első szakaszában elengedik a Hamász iszlamista palesztin szervezet fegyveresei által fogva tartott izraeli túszokat. Az elnök reményét fejezte ki, hogy a tűzszünet elvezet majd a tartós békéhez.

Újságírók előtt az elnök kijelentette: egyelőre „nincs pontos elképzelése” a kétállami megoldás lehetőségéről az Izrael és a Hamász közötti tűzszüneti és fogolycsere-megállapodás után, és szoros figyelemmel követi, bármiről is állapodjanak meg végül. Azzal kapcsolatban, mire számíthatnak a palesztinok, hozzátette: „Létrehozunk valamit, ahol az emberek élni tudnak. Jobb feltételeket teremtünk az emberek számára.”

Hétfőn vagy kedden visszakapjuk a túszokat, és ez az öröm napja lesz – mondta az amerikai elnök.

Izraeli értesülések szerint negyvennyolc túszt őriznek a Gázai övezetben, közülük feltehetően húszan vannak életben. A Hamász a várakozások szerint az élő túszokat egyszerre engedi el, hetvenkét órával a tűzszünet életbe lépése után.

Az amerikai elnök biztosított arról, hogy a gázai megállapodás közeli szakaszában lesz leszerelés és csapatkivonás. Megismételte ugyanakkor, hogy az elsődleges kérdés az utolsó túszok visszatérése.

Donald Trump hozzátette, hogy tervei szerint elutazik Egyiptomba a tűzszüneti megállapodás aláírására. Az amerikai elnök telefonon beszélt csütörtökön Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi államfővel, aki meghívta a gázai megállapodás ünnepélyes aláírására – tudatta előzőleg közleményben az egyiptomi elnöki hivatal.

Egyesült Államok
Donald Trump
J. D. Vance
Marco Rubio
Hamász
Izrael
izraeli-palesztin konfliktus
Hezbollah
