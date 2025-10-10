Trump: a Gázában őrzött izraeli túszokat várhatóan hétfőn vagy kedden engedik szabadon

Trump egy fehér házi kabinetülésen beszélt erről, amelyen megvitatták az amerikai béketerv nyomán szerdán megszületett megállapodást, amelynek értelmében egy szélesebb Gáza-terv első szakaszában elengedik a Hamász iszlamista palesztin szervezet fegyveresei által fogva tartott izraeli túszokat. Az elnök reményét fejezte ki, hogy a tűzszünet elvezet majd a tartós békéhez.

Újságírók előtt az elnök kijelentette: egyelőre „nincs pontos elképzelése” a kétállami megoldás lehetőségéről az Izrael és a Hamász közötti tűzszüneti és fogolycsere-megállapodás után, és szoros figyelemmel követi, bármiről is állapodjanak meg végül. Azzal kapcsolatban, mire számíthatnak a palesztinok, hozzátette: „Létrehozunk valamit, ahol az emberek élni tudnak. Jobb feltételeket teremtünk az emberek számára.”

Hétfőn vagy kedden visszakapjuk a túszokat, és ez az öröm napja lesz – mondta az amerikai elnök.

Izraeli értesülések szerint negyvennyolc túszt őriznek a Gázai övezetben, közülük feltehetően húszan vannak életben. A Hamász a várakozások szerint az élő túszokat egyszerre engedi el, hetvenkét órával a tűzszünet életbe lépése után.

Az amerikai elnök biztosított arról, hogy a gázai megállapodás közeli szakaszában lesz leszerelés és csapatkivonás. Megismételte ugyanakkor, hogy az elsődleges kérdés az utolsó túszok visszatérése.

Donald Trump hozzátette, hogy tervei szerint elutazik Egyiptomba a tűzszüneti megállapodás aláírására. Az amerikai elnök telefonon beszélt csütörtökön Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi államfővel, aki meghívta a gázai megállapodás ünnepélyes aláírására – tudatta előzőleg közleményben az egyiptomi elnöki hivatal.