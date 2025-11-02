Olyan erővel sodorta el őket, hogy esélyük sem volt a túlélésre.
TRAGÉDIA: Lavina zúdult a hegymászókra, öten meghaltak
Meghalt öt német hegymászó, miután elsodorta őket egy lavina az olasz Alpokban – közölték a helyi hatóságok vasárnap.
Az MTI szerint a hegymászók szombaton indultak el, hogy elérjék a Cima Vertana csúcsot Dél-Tirolban, az Ortler-hegységben, Solda falu közelében. A lavina akkor zúdult rájuk, amikor a csúcs felé tartottak.
A hó- és jéglavina két különálló kötélcsapat tagjait sodorta el. Két férfi és egy nő holttestét szombaton találták meg, míg a másik két áldozatot, egy apát és 17 éves lányát vasárnap. Két másik hegymászó sértetlenül megúszta a történteket.
Az Ortler-hegység, amely az olasz Alpok része és a svájci határ közelében található, népszerű célpont a tapasztalt túrázók és hegymászók körében.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.