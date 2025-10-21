TRAGÉDIA: Kizuhant a gimnázium ablakából, meghalt egy 13 éves fiú

Hétfőn meghalt egy 13 éves fiú a csehországi Bystřice nad Pernštejnem városában, miután kiesett a helyi gimnázium épületének ablakából. A tragikus esemény körülményeit a rendőrség még vizsgálja – számoltak be az X közösségi platformon a cseh hatóságok.

A mentősöket délelőtt 11 óra körül értesítették. A helyszínre gyorsmentőket és mentőhelikoptert küldtek, ám a fiú életét a gyors segítség ellenére sem tudták megmenteni.

Az ügyben nyomozás indult, részleteket egyelőre a rendőrség és az iskola sem közölt. A városháza nem hivatalos forrásból értesült az esetről, egyelőre nem tettek jogi lépéseket.

(joj)