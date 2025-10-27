Féltékenységből követte el a gyilkosságot.
TRAGÉDIA: Kidobta az ablakon újszülött testvérét egy ötéves kislány
Kidobta egy negyedik emeleti lakás ablakából egy ötéves kislány a mindössze 21 napja született kishúgát az oroszországi Zelonodolszk városhoz tartozó Vasziljevóban szombaton – írta a Business Online.
Az állami ügyészség által közzétett információk szerint a kislány féltékenységből ölte meg a testvérét. „Az idősebb lányt zavarta, hogy egy másik gyermek is a lakásban tartózkodik, ezért fogta, és kihajította az ablakon” – ídezte a The Sun brit napilap a helyi sajtót.
A csecsemő a zuhanás után azonnal meghalt, holttestét egy arra sétáló házaspár találta meg.
Az incidens idején mindkét kislány szülői felügyelet nélkül volt a lakásban. A rendőrség már megkezdte a nyomozást, az édesanyával szemben gondatlanságból elkövetett emberölés ügyében indult büntetőeljárás.
