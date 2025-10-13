Külföld

TRAGÉDIA: Autópályára zuhant egy kisrepülőgép, többen meghaltak

repulogep-baleset
TASR/AP-felvétel
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Újabb szörnyű baleset történt.

Kisrepülő zuhant le egy massachusettsi autópályára a heves esőzés és az erős széllökések miatt hétfőn, a gép két utasa életét vesztette, a földön pedig egy személy megsérült – közölték a helyi hatóságok az MTI szerint.

A baleset helyszíne felé elhaladó járművekből rögzített videókon látható volt, hogy füst száll fel az égő roncsokból a 195-ös számú autópályán, amelyet az amerikai közlekedési tárca tájékoztatása szerint mindkét irányba lezártak a Bostontól mintegy 80 kilométerre délre található Dartmouth településének térségében.

A massachusettsi rendőrség közleménye szerint nem tudnak túlélőkről a kisgépen, amely a hatóságok feltételezése szerint megpróbálhatott leszállni a New Bedford regionális repülőtéren.

baleset
közlekedési baleset
repülőgép-baleset
USA
