Továbbra sem egyértelmű, ki nyerte a holland parlamenti választásokat

A 150 tagú alsóházban a legfrissebb becslések szerint mindkét párt 26 mandátumot szerezhet. A végleges, hivatalos eredmények közzététele a nap folyamán várható.

A választásokat követő exit pollok korábban még a Rob Jetten vezette D66-nak jósoltak enyhe előnyt, két mandátummal megelőzve Geert Wilders jobboldali populista PVV-jét. A mostani eredmények mindenesetre visszaesést jelentenek Wilders számára, hiszen pártja a 2023-as választásokon még 37 képviselői helyet szerzett – írja a TASR hírügynökség.

A 38 éves Rob Jettent sokan a következő kormányfő legesélyesebb jelöltjének tartják, mivel a legtöbb nagy párt kizárta az együttműködést Wildersszel. Amennyiben sikerül kormányt alakítania, ő lehet Hollandia legfiatalabb miniszterelnöke, és az első, aki nyíltan vállalja homoszexualitását.

Jetten az éjszaka folyamán úgy fogalmazott, hogy „a holland választók hátat fordítottak a negativitás és gyűlölet politikájának”. Wilders ezzel szemben csalódottságát fejezte ki az első eredmények ismeretében.