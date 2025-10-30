Továbbra sem világos, melyik párt nyerte a Hollandiában rendezett előre hozott parlamenti választásokat. A szavazatok mintegy 99 százalékos feldolgozottsága alapján a bevándorlásellenes Szabadságpárt (PVV) és a szociálliberális Demokraták 66 (D66) gyakorlatilag fej fej mellett áll – jelentette csütörtök reggel a holland ANP hírügynökség előrejelzésére hivatkozva a DPA.
Továbbra sem egyértelmű, ki nyerte a holland parlamenti választásokat
A 150 tagú alsóházban a legfrissebb becslések szerint mindkét párt 26 mandátumot szerezhet. A végleges, hivatalos eredmények közzététele a nap folyamán várható.
A választásokat követő exit pollok korábban még a Rob Jetten vezette D66-nak jósoltak enyhe előnyt, két mandátummal megelőzve Geert Wilders jobboldali populista PVV-jét. A mostani eredmények mindenesetre visszaesést jelentenek Wilders számára, hiszen pártja a 2023-as választásokon még 37 képviselői helyet szerzett – írja a TASR hírügynökség.
A 38 éves Rob Jettent sokan a következő kormányfő legesélyesebb jelöltjének tartják, mivel a legtöbb nagy párt kizárta az együttműködést Wildersszel. Amennyiben sikerül kormányt alakítania, ő lehet Hollandia legfiatalabb miniszterelnöke, és az első, aki nyíltan vállalja homoszexualitását.
Jetten az éjszaka folyamán úgy fogalmazott, hogy „a holland választók hátat fordítottak a negativitás és gyűlölet politikájának”. Wilders ezzel szemben csalódottságát fejezte ki az első eredmények ismeretében.
