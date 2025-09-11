Külföld

Továbbra is keresik a Charlie Kirk elleni merénylet elkövetőjét

charlie kirk
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

Továbbra is keresik a Charlie Kirk elleni merénylet elkövetőjét, az előzőleg őrizetbe vett személyt elengedték a hatóságok Utah államban – közölte az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) igazgatója.

Kash Patel a korábbi közleményét pontosítva arról számolt be, hogy a nyomozás folytatódik, aminek részleteiről tájékoztatást adnak.

Előzőleg Utah állam kormányzója, valamint a Utah Valley Egyetem és a hatóságok képviselői közös sajtótájékoztatóján számoltak be a fejleményekről, közöttük egy gyanúsított kihallgatásáról.

Paul Cox kormányzó politikai gyilkosságként említette a támadást, amivel kapcsolatban a rendőrség képviselői azt közölték, hogy a Charlie Kirk halálát okozó lövést nagy távolságról, egy tetőről adta le a fekete ruhát viselő tettes. Előzőleg mintegy 200 méter távolságból eldördült lövésről adtak tájékoztatást a hatóságok. A helyszín egy épületekkel körbevett kisebb aréna volt, ahol több száz egyetemista gyűlt össze, hogy meghallgassa az ismert konzervatív személyiséget.

A sajtótájékoztatón az is kiderült, hogy az egyetem nyitott központi terén rendezett politikai fórumról Charlie Kirk-öt magánautóval vitték egy közeli kórházba, de életét már nem tudták megmenteni.

A halálhírt néhány órával a támadást követően Donald Trump elnök jelentette be közösségi oldalán. Azt is közölte, hogy utasítására az Egyesült Államok szövetségi épületein félárbocra engedik a nemzeti zászlókat.

Az erőszakos cselekményt pártállástól függetlenül elítélte az amerikai politika számos vezető személyisége, kongresszusi vezetők, és államok kormányzói, valamint Joe Biden volt elnök is, aki hangoztatta, hogy az erőszaknak nincs helye az Egyesült Államokban.

Charlie Kirk a Turning Point USA nevű szervezet alapítója volt, amelynek elsődleges feladatának szánta a fiatalok politikai érdeklődésének felkeltését konzervatív nézőpontból, de ösztönözte az érvekre épülő vitát is. A 32 éves közéleti személyiség a szervezetet 19 évesen, 2012-ben alapította.

A konzervatív aktivista éveken keresztül látogatta az Egyesült Államok középiskoláit és egyetemeit, legnépszerűbb nyilvános eseményének számítottak a diákoknak tartott nyilvános vitafórumok. Ezeken mindenkinek lehetősége volt kérdezni, bármilyen témában és bármilyen politikai nézőpontból, és ezek időnként kemény vitákat is kiváltanak.

A Turning Point USA évek során mozgalommá vált, és jelenleg mintegy 3100 amerikai egyetemen, és középiskolában vannak helyi csoportjai.

Charlie Kirk és a Turning Point USA szervezete 2024-ben segítette Donald Trump republikánus elnökjelölt kampányát, és elemzők szerint komoly része volt abban, hogy mozgósította a fiatal, egyetemista korú választókat a republikánus oldalon.

Charlie kirk
merénylet
gyilkosság
USA
FBI
