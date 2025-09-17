További palesztin halálos áldozatai vannak a Gázaváros elleni hadműveletnek a második napon

Az utóbbi 24 órában 98 ember vesztette életét és 385-en megsebesültek az izraeli hadsereg új offenzívájában. A gázai minisztériumi közlemény szerint heten aközben vesztették életüket, hogy humanitárius segélyért álltak sorban, valamint 87 sebesülés is így történt.

A háború kezdete óta 65 062-en haltak és 165 697-en sebesültek meg izraeli támadásban. Emellett a tárca arról is beszámolt, hogy az utóbbi egy napban négy ember éhen halt.

A minisztérium szerint kedd este az izraeli hadsereg megtámadta a gázai al-Rantiszi gyermekkórház épületét. Hangsúlyozták, hogy ez az egyetlen kórház a Gázai övezetben, amely onkológiára, dialízisre, valamint légző- és emésztőszervi betegségek kezelésére szakosodott. A támadás után is még 40 beteg volt a kórházban – közülük 12 az intenzív osztályon –, valamint egy 30 fős személyzet. Palesztin médiumok arról számoltak be, hogy Gázaváros több részében leállt minden távközlési szolgáltatás.

Az éjszaka folyamán az izraeli légierő mintegy ötven célpontot támadott a Gázai övezetben a hadsereg közlése szerint. A célpontok között föld alatti infrastruktúra, katonai épületek, fegyveres csoportok és a terrort támogató más létesítmények voltak.

Becalel Szmotrics pénzügyminiszter a Gázai övezet „másnapjáról”, vagyis a háborút követő helyzetéről beszélt a 2025-ös izraeli ingatlanbefektetési fórum városmegújítási konferenciáján.

Elmondta, hogy Gáza újjáépítése jövedelmező ingatlanberuházássá válhat, és közölte, hogy erről „már megkezdte a tárgyalásokat az amerikaiakkal”. Szmotrics szerint az amerikai kormányzat gázai „üzleti terveit a legprofibb emberek készítik”. Hozzátette, hogy a terv jelenleg az Egyesült Államok elnökének asztalán fekszik. „Azt vizsgálják, hogy miként lehet ebből egy ingatlanbonanza – nem viccelek –, amelyben megtérül a befektetés” – mondta.

„Rengeteg pénzt költöttünk a háborúra, így el kell döntenünk, hogy hogyan osztjuk fel a földterületeket Gázában. A rombolási fázis mindig az első lépés a városmegújításban. Ezt megtettük, most el kell kezdeni építeni” – szögezte le az izraeli pénzügyminiszter.