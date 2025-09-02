Török elnök: Moszkva és Kijev még nem áll készen egy csúcstalálkozóra

„Áll a bál a Magas-Tátrában. Bajból arrafele ritkán van hiány, akár egyes turisták viselkedéséről, akár a hegyimentésekről vagy az élővilág túlterheltségéről és a klímaváltozás nyomásáról van szó. Most azonban talán a megszokottnál kissé jobban a klientelizmus is felütötte a fejét. Hogy a politika is benne van-e, arra még várjunk egy kicsit” – Vataščin Péter véleménycikke.