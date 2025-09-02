Oroszország és Ukrajna egyelőre még nem áll készen államfőik találkozójára – jelentette ki kedden Recep Tayyip Erdogan török elnök újságíróknak Kínából visszainduló repülőgépén.
Török elnök: Moszkva és Kijev még nem áll készen egy csúcstalálkozóra
A török elnök elmondta, hogy Kínában volt alkalma beszélni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, telefonon pedig Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel az ukrajnai háború lehetséges rendezési módjairól.
Törökország közvetítői szerepére utalva Erdogan hangsúlyozta, hogy a háborús felek közötti isztambuli tárgyalások azt mutatják, hogy a béke felé vezető út nyitva áll. Ugyanakkor – tette hozzá – egy legfelsőbb szinten tartandó találkozó feltételei még nem jöttek létre.
