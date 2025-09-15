Régió

Tornádó csapott le a szlovák-cseh határ közelében (VIDEÓ)

tornado
Facebook-fotó
ÚJ SZÓ ONLINE

Extrém erős vihar vonult végig egy település határában.

Szombat este tornádó csapott le a szlovák-cseh határ közelében. A jelenség csak néhány percig tartott, és gyorsan erősödő, rendkívül intenzív viharok kísérték – derült ki a Cseh Hidrometeorológiai Intézet (ČHMÚ) közleményéből.

A vihar egészen pontosan 18.54 és 19.00 között vonult végig egy lakatlan területen, Hodonín és Szakolca (Skalica) határában. Arról, hogy a tornádó okozott-e károkat, illetve végzett-e pusztítást a környéken, a ČHMÚ szakembereinek egyelőre nincs tudomása.

„Szeretnénk a nyilvánosságot emlékeztetni arra, hogy Csehországban minden évben több tornádó is előfordul, és bármilyen földrajzi egybeesés a 2021-es tragikus viharral pusztán a véletlen műve” – áll az intézet jelentésében.

A közleményben az ország modern történelmének legerősebb viharára utaltak, amely során hat ember vesztette életét, és további kétszáz személy sérült meg a dél-morvaországi Hodoníni és Břeclavi járásban.

