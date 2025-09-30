Tüzet nyitott egy férfi egy étterem vendégeire kedden Belgrádban, a lövöldözésben öten megsebesültek – közölte a szerbiai belügyminisztérium.
Többen megsebesültek egy belgrádi éttermi lövöldözésben
A rendőrség tájékoztatása szerint az ismeretlen tettes három férfit és két nőt sebesített meg, az egyik nő állapota súlyos.
A rendőrség lezárta a környéket, a tettest még nem fogták el.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.