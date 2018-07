Több mint 7000 gyerekáldozatot követelt a háború 2013 óta Szíriában

New York | Több mint 7000 gyerek halt meg vagy megsebesült a szíriai polgárháborúban 2013 óta, a gyerekáldozatok száma jelenleg is drámaian nő - közölte pénteken Virginia Gamba, az ENSZ-főtitkár gyerekekkel és fegyveres konfliktusokkal foglalkozó különleges képviselője az ENSZ Biztonsági Tanácsával (BT) a világszervezet New York-i székhelyén.

A gyermekekkel szembeni erőszak több mint 1200 esetét erősítette meg az ENSZ 2018 eleje óta - mondta Gamba. Több mint 600 gyereket gyilkoltak meg vagy nyomorítottak meg, és több mint 180 gyereket szerveztek be a fegyveres csoportok. A jelentések a 2018-ban történt gyerekgyilkosságok legtöbbjét a szíriai kormánynak és a hozzá hű erőknek tulajdonítják, míg a gyerekek beszervezését a harcokba a lázadó fegyveres csoportokhoz kötik - tette hozzá. A 2017 utolsó negyedében feljegyzett számokhoz képest 348 százalékos növekedést mutat a 2018 első negyedében meggyilkolt vagy megnyomorított gyerekek, 25 százalékos növekedést a harcokba beszervezett gyerekek száma. A gyerekek elleni összes súlyos jogsértés száma 109 százalékkal nőtt. UNICEF: mintegy 55 ezer gyerek nem jut segélyhez Szíria déli részén Bár a 2018 első felében feljegyzett esetek között kevés az olyan, szexuális erőszakról és gyermekrablásról szóló, amelyet sikerült igazolni, Gamba elmondása szerint 2013 óta rendszeresen jegyeznek fel ilyen eseteket. Olyan esetekről van szó, mint például gyerekek szexuális kizsákmányolása vagy szexuális visszaélés velük szemben, eladása szexrabszolgának vagy megerőszakolása, vagy kényszerített megházasítása az Iszlám Állam dzsihadista szervezet harcosaihoz - közölte. António Guterres ENSZ-főtitkár gyerekekkel és fegyveres konfliktusokkal foglalkozó különleges képviselője beszámolójában sürgette a nemzetközi közösséget: helyezze előtérbe a szíriai gyerekek oktatási, mentális egészségügyi védelmi programjának finanszírozását.