Több mint 19 ezer ukrán gyermeket hurcoltak el Oroszországba

„Ennek a háborúnak az egyik legborzalmasabb aspektusa a civil lakosság, a nők és a gyermekek körében bekövetezett hatalmas veszteség. Becslések szerint több mint 19 ezer ukrán gyermeket raboltak el a háború során. Isten tud erről, és látja ezt” – fogalmazott az amerikai tisztségviselő. „Imádkozom, hogy a következő hetekben és hónapokban, amikor diplomáciai erőfeszítéseket teszünk a béke elérésére, Isten vezesse diplomatáinkat és vezetőinket, és hogy minden, amit teszünk, Isten dicsőségére történjen” – hangsúlyozta.

Kellogg a függetlenség napja alkalmából érkezett Ukrajnába, vasárnap részt vett a kijevi megemlékezésen. Ugyanezen a napon Zelenszkij szolgálataiért állami érdemrenddel tüntette – emlékeztetett beszámolójában az Interfax-Ukrajina. Az ukrán hírügynökség szerint július elején Kellogg kijelentette, hogy Trump szerint fontos tárgyalási kérdés az Oroszország által indított háborúval kapcsolatban az elhurcolt ukrán gyermekek visszaadása. Ekkor arról beszélt, hogy körülbelül 19–19,5 ezer gyermekről van szó, és bár nem biztos, hogy mindenkit vissza lehet hozni, mindenképp küzdeni kell érte. Ukrán oldalról korábban mintegy 20 ezer Oroszországba elvitt gyermekről számoltak be. Augusztus 13-ig Ukrajna 1453 gyermeket tudott visszaszerezni Katar és más országok közvetítésével.

Az imareggeli után tartott sajtótájékoztatón Kellogg – a Jevropejszka Pravda hírportál tudósítása szerint – kijelentette, hogy Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákra irányuló diplomáciai munka folyamatban van, de rendkívül bonyolult. Úgy fogalmazott, hogy a „diplomáciai fronton” jelenleg „nagyon nehéz munka zajlik, de keményen dolgoznak”.