Több halálos áldozata van a heves esőknek Belső-Mongóliában

Tizenhét halálos áldozata van a kínai Belső-Mongólia Autonóm Területen pusztító özönvízszerű esőknek – közölte pénteken a kínai állami média.
A hatóságok szerint a legsúlyosabb eset augusztus 16-án történt Pajennaoerben, ahol a folyó felső szakaszán kialakult villámáradás elsodorta kempingezők egy csoportját. A 13 eltűnt közül csupán egy ember élte túl a katasztrófát. Belső-Mongólia Ordosz nevű városában eddig legkevesebb öt halálos áldozata van az ítéletidőnek.
A kínai meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint Ordoszban annyi eső esett idén, amihez hasonlót hetven éve nem tapasztaltak.
A meteorológiai előrejelzés szerint a jövő hét elején visszatérnek a heves esők Belső-Mongóliába, zivatarokkal, jégesővel és viharos széllel; helyenként további 50-80 milliméternyi eső is hullhat.
