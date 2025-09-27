Külföld

Térképen mutatta meg az ukrán vezérkar a Magyarországról Ukrajnába berepülő drón útvonalát

uarus k
TASR/AP-felvétel

Illusztráció

ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Az ukrán vezérkar bemutatta annak a drónnak az útvonalát, amely észlelésük szerint péntek reggel Magyarországról kétszer berepült Ukrajna légterébe.

„Szeptember 26-án reggel az ukrán fegyveres erők radarberendezései kétszer is észleltek egy dróntípusú légi objektumot Ukrajna légterében, Kárpátalja felett különböző magasságokon. Az említett objektum kétszer is megsértette Ukrajna államhatárát Magyarország felől”

– írta a vezérkar hivatalos Facebook-oldalán.

A közleményhez csatoltak több képi felvételt a drónról, és annak útvonaláról.

Galéria
Térképen mutatta meg az ukrán vezérkar a Magyarországról Ukrajnába berepülő drón útvonalát
Térképen mutatta meg az ukrán vezérkar a Magyarországról Ukrajnába berepülő drón útvonalát

A vezérkar közlése szerint a lehetséges fenyegetés semlegesítése érdekében az ukrán erők az ungvári járás légterében Csaklun-KM típusú drónnal légtérellenőrző járőrözést hajtottak végre.

(MTI)

orosz-ukrán konfliktus
drón
Magyarország
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?