Térképen mutatta meg az ukrán vezérkar a Magyarországról Ukrajnába berepülő drón útvonalát

A gyerek érkezése mindent megváltoztat – de mikor jön el a megfelelő idő, és hogyan birkózzunk meg a családi nyomással, a párkapcsolati kihívásokkal vagy épp a szülői szerep felelősségével? Langermann Szilvia pszichológus és coach mesél arról, hogyan hat a gyermek érkezése a párkapcsolatra, és vajon számít-e, mikor vállalunk családot.