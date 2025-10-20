Telefonon tárgyalt hétfőn Marco Rubio amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök budapesti találkozójának előkészítéséről – közölte az amerikai és az orosz külügyminisztérium.
Telefonon egyeztetett az orosz és az amerikai külügyminiszter a budapesti Trump–Putyin-találkozóról
A Reuters értesülései szerint Rubio október 23-án, csütörtökön személyesen is találkozik Lavrovval. Az amerikai külügyminisztérium egyelőre nem reagált a hírügynökség megkeresésére az egyeztetés részleteiről.
Az orosz külügyminisztérium „konstruktívnak” nevezte a két miniszter közötti beszélgetést, amelynek középpontjában – a tárca tájékoztatása szerint – „a megvalósítandó konkrét lépések” álltak, amelyekről Trump és Putyin múlt csütörtökön folytatott telefonbeszélgetésük során állapodtak meg.
Az amerikai külügyminisztérium közleménye szerint Rubio és Lavrov a két elnök telefonbeszélgetése után a következő diplomáciai lépéseket egyeztették. A felek korábban azzal kaptak megbízást, hogy készítsék elő a Trump–Putyin-találkozót.
Trump múlt héten bejelentette, hogy személyes megbeszélést tervez Putyinnal Budapesten. „Magyarországon fogunk találkozni. Orbán Viktor lesz a házigazda” – fogalmazott az amerikai elnök.
Rubio a tervezett találkozót „fontos lehetőségnek” nevezte arra, hogy Moszkva és Washington együttműködjön az orosz–ukrán háború tartós rendezésén.
(Telex)
