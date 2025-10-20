Külföld

Telefonon egyeztetett az orosz és az amerikai külügyminiszter a budapesti Trump–Putyin-találkozóról

Marco Rubio
TASR/AP-felvétel
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Telefonon tárgyalt hétfőn Marco Rubio amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök budapesti találkozójának előkészítéséről – közölte az amerikai és az orosz külügyminisztérium.

A Reuters értesülései szerint Rubio október 23-án, csütörtökön személyesen is találkozik Lavrovval. Az amerikai külügyminisztérium egyelőre nem reagált a hírügynökség megkeresésére az egyeztetés részleteiről.

Az orosz külügyminisztérium „konstruktívnak” nevezte a két miniszter közötti beszélgetést, amelynek középpontjában – a tárca tájékoztatása szerint – „a megvalósítandó konkrét lépések” álltak, amelyekről Trump és Putyin múlt csütörtökön folytatott telefonbeszélgetésük során állapodtak meg.

Az amerikai külügyminisztérium közleménye szerint Rubio és Lavrov a két elnök telefonbeszélgetése után a következő diplomáciai lépéseket egyeztették. A felek korábban azzal kaptak megbízást, hogy készítsék elő a Trump–Putyin-találkozót.

Trump múlt héten bejelentette, hogy személyes megbeszélést tervez Putyinnal Budapesten. „Magyarországon fogunk találkozni. Orbán Viktor lesz a házigazda” – fogalmazott az amerikai elnök.

Rubio a tervezett találkozót „fontos lehetőségnek” nevezte arra, hogy Moszkva és Washington együttműködjön az orosz–ukrán háború tartós rendezésén.

(Telex)

orosz-ukrán konfliktus
Oroszország
Ukrajna
Volodimir Zelenszkij
Vlagyimir Putyin
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?