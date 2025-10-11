Telefonon beszélt Donald Trumppal az ukrán elnök

„Beszéltem az Egyesült Államok elnökével, Donald Trumppal. Jó beszélgetés volt, nagyon eredményes. Gratuláltam Trump elnöknek a Közel-Keleten elért sikeréhez és az általa ténylegesen megvalósított megállapodáshoz, ami komoly eredmény. Ha sikerül megállítani a háborút abban a régióban, biztosan más háborúk is megállíthatók, köztük ez az orosz háború is”

– írta Zelenszkij a Telegramon.

Közölte, hogy tájékoztatta az amerikai elnököt az ukrajnai energetikai infrastruktúra elleni legutóbbi orosz támadásokról. Kifejezte háláját, miért az Egyesült Államok kész támogatni országát.

„Megbeszéltük a lehetőségeket légvédelmünk megerősítésére és az ezzel kapcsolatos megállapodásokat, amelyeken dolgozunk. Vannak jó lehetőségek, ötletek arra, miként lehet minket ténylegesen megerősíteni”

– jelentette ki az ukrán államfő.

Hangsúlyozta: szükség van Moszkva készségére, hogy valóban hajlandó legyen tárgyalni a békéről, ami szerinte „erő alkalmazásával biztosítható”.