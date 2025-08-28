Találat érte a British Council kijevi központját, a londoni külügy bekérette az orosz nagykövetet

Keir Starmer brit miniszterelnök elítélte a támadást, a külügyminisztérium pedig bekérette Oroszország londoni nagykövetét, akinél a tárca ismertetése szerint „a lehetséges legerőteljesebb hangvételben” tiltakoztak a brit szervezet elleni támadás miatt.

A British Council csütörtökön közölte, hogy kijevi kirendeltsége súlyosan megrongálódott, miután néhány másodperc különbséggel két rakéta is becsapódott az épületegyüttesbe.

A szervezet kijevi központját ért rakétatámadást biztonsági kamerák is rögzítették, a felvételeket csütörtökön brit hírportálok közzétették.

A British Council londoni beszámolója szerint a robbanásban a épület egyik éjjeliőre megsérült és kórházba kellett szállítani; állapota stabil.

Az intézmény közölte azt is, hogy kijevi irodája további értesítésig zárva marad, de ukrajnai kulturális és oktatási tevékenységét folytatja.

Moszkva már 2018-ban leállította a British Council működését Oroszország területén, nemrégiben pedig megtiltotta azt is, hogy orosz állampolgárok bárhol a világon a British Councilnak dolgozzanak, és kémtevékenységet folytató fedőszervezetnek nyilvánította a brit kormányszervet.

Keir Starmer brit miniszterelnök csütörtök délutáni nyilatkozatában „ész nélküli” akciónak nevezte az ukrán főváros elleni orosz rakéta- dróntámadásokat, amelyekben a British Council épülete is megrongálódott.

Starmer szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök „gyerekeket és civileket gyilkol, és elszabotálja a békéhez fűződő reményeket”.

David Lammy brit külügyminiszter ugyancsak civilek meggyilkolásával vádolta Putyint csütörtöki nyilatkozatában, és bejelentette: a British Council kijevi központja elleni támadás miatt bekérették a minisztériumba Oroszország londoni nagykövetét.

A londoni külügyi tárca a csütörtökön késő délután ismertetett tájékoztatás szerint „a lehetséges legerőteljesebb hangvételű tiltakozást” jelentette be Andrej Kelin orosz nagykövetnek az ukránok elleni „felháborító támadások”, valamint a British Council kijevi központjában keletkezett károk miatt.

A minisztériumi nyilatkozat szerint az ukrán civilek és városok, köztük a Kijev elleni egyre intenzívebb orosz támadások a háború eszkalációját jelentik, mélységesen felelőtlenek és szabotálják a béketeremtést célzó nemzetközi erőfeszítéseket.

London „egyértelműen az oroszok értésére adta”, hogy az ilyen akciók csak tovább erősítik Nagy-Britannia és a többi nyugati szövetséges ország eltökéltségét Ukrajna támogatására és az indokolhatatlan háború befejezésének elérésére – áll a brit külügyminisztérium csütörtöki nyilatkozatában.