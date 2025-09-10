Külföld

Szlovén kormányfő: teljes mértékben elfogadhatatlan Oroszország lengyel légtérbe való behatolása

Robert Golob
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

Oroszország lengyel légtérbe való behatolása teljes mértékben elfogadhatatlan, szolidaritást vállalok Donald Tuskkal – idézte Robert Golob szlovén miniszterelnök szavait a kormány hivatalos X-oldala.

Tanja Fajon szlovén külügyminiszter egy külön nyilatkozatban szintén elfogadhatatlannak minősítette az incidenst. Szlovénia „szolidáris Lengyelországgal”, és „a szövetségesek területének megsértése elfogadhatatlan” – írta, hozzátéve, hogy „az egység és az Oroszországra gyakorolt nyomás az Ukrajna elleni háború leállítása érdekében most fontosabb, mint valaha”.

Zoran Milanovic horvát államfő újságíróknak nyilatkozva azt mondta: „sötét és veszélyes idők járnak”.

„Lengyelország a szövetségesünk. Nem szeretném túldramatizálni, de óvatosnak kell lenni” – hangsúlyozta.

„Ez egy proxyháború az Egyesült Államok és Oroszország között, és ezt nekik kell befejezniük” – tette hozzá.

orosz-ukrán konfliktus
Oroszország
Ukrajna
Volodimir Zelenszkij
Vlagyimir Putyin
Lengyelország
