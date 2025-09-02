Szlovákiából irányított csalás: az FBI New Yorkban tartóztatta le a vállalkozót

A férfiről kiderült, hogy a COVID-járvány idején amerikai állami támogatásokból csalt el több százezer dollárt. Mark-Ethan Jermain a hatóságok szerint úgy próbált hozzájutni a Paycheck Protection Program pénzeihez, hogy cégei csak papíron léteztek, valódi tevékenységet nem folytattak. A támogatásokhoz hamis adatokkal és egy korábbi üzlettársának személyazonosságával jutott hozzá, majd a pénzt Szlovákiába utalta.

Nem a munkahelyek megőrzésére fordította az összeget, hanem saját kiadásaira

– áll a vádiratban.

Az ügyészség közleménye szerint Jermain még a hitelpapírokat is manipulálta, hogy adósságelengedést kapjon, miközben valódi alkalmazottakat sosem foglalkoztatott.

A csalás több mint hétszázezer dollárnyi kárt okozott, és olyan cégeket is hátrányosan érintett, amelyek tisztességesen pályáztak volna. Az esküdtszék már 2023-ban jóváhagyta a vádemelést, de azt titokban tartották, amíg a férfi kézre nem került.

Jermain 2024 nyarán a St. Louis-i bíróság előtt beismerte bűnösségét, ennek ellenére 2025 februárjában három év és két hónap börtönbüntetést kapott, amelyet hároméves próbaidő és teljes kártérítési kötelezettség egészít ki. Jelenleg Indianában, a Terre Haute szövetségi börtönben tölti büntetését. A bíró döntése értelmében szabadulása után jövedelme legalább tíz százalékát az adósság rendezésére kell fordítania.

A férfi Szlovákiában sokáig sikeres üzletembernek mutatta magát, és fitneszközpontot is nyitott Pozsonyban. Több cégét azonban mára felszámolták vagy adósság terheli.