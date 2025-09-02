Külföld

Szlovákiából irányított csalás: az FBI New Yorkban tartóztatta le a vállalkozót

Az FBI az amerikai fiatalok körében folytatott terrorista toborzásra figyelmeztetett
TASR
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Egy elefántcsontparti születésű, de Pozsonyban élő vállalkozót vett őrizetbe az FBI a New York-i repülőtéren.

A férfiről kiderült, hogy a COVID-járvány idején amerikai állami támogatásokból csalt el több százezer dollárt. Mark-Ethan Jermain a hatóságok szerint úgy próbált hozzájutni a Paycheck Protection Program pénzeihez, hogy cégei csak papíron léteztek, valódi tevékenységet nem folytattak. A támogatásokhoz hamis adatokkal és egy korábbi üzlettársának személyazonosságával jutott hozzá, majd a pénzt Szlovákiába utalta. 

Nem a munkahelyek megőrzésére fordította az összeget, hanem saját kiadásaira

 – áll a vádiratban.

Az ügyészség közleménye szerint Jermain még a hitelpapírokat is manipulálta, hogy adósságelengedést kapjon, miközben valódi alkalmazottakat sosem foglalkoztatott. 

A csalás több mint hétszázezer dollárnyi kárt okozott, és olyan cégeket is hátrányosan érintett, amelyek tisztességesen pályáztak volna. Az esküdtszék már 2023-ban jóváhagyta a vádemelést, de azt titokban tartották, amíg a férfi kézre nem került.

Jermain 2024 nyarán a St. Louis-i bíróság előtt beismerte bűnösségét, ennek ellenére 2025 februárjában három év és két hónap börtönbüntetést kapott, amelyet hároméves próbaidő és teljes kártérítési kötelezettség egészít ki. Jelenleg Indianában, a Terre Haute szövetségi börtönben tölti büntetését. A bíró döntése értelmében szabadulása után jövedelme legalább tíz százalékát az adósság rendezésére kell fordítania.

A férfi Szlovákiában sokáig sikeres üzletembernek mutatta magát, és fitneszközpontot is nyitott Pozsonyban. Több cégét azonban mára felszámolták vagy adósság terheli.

(pluska)

FBI
csalás
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?