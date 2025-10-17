Külföld

Szijjártó Péter: Magyarország a béke szigeteként készen áll az amerikai-orosz csúcstalálkozó megrendezésére

szijjarto k
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

Magyarország a béke szigeteként készen áll az amerikai-orosz csúcstalálkozó megrendezésére, és meg is kezdték annak az előkészületeit – írta Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebookon.

A tárcavezető arról számolt be, hogy Magyarország az ukrajnai háború kezdete óta következetesen kiáll a béke ügye mellett. „Világos, hogy ennek a háborúnak sincsen megoldása a csatatéren, a békét csak tárgyalásokkal lehet elérni. Ezért jó hír, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin folyamatosan kapcsolatban állnak egymással, és még jobb hír, hogy hamarosan újra személyesen találkoznak majd” – hangsúlyozta.

„Magyarország – a béke szigeteként – készen áll a csúcstalálkozó megrendezésére, minden feltételt biztosítunk ahhoz, hogy az elnökök eredményes tárgyalást folytassanak egymással, s így a béke visszatérhessen Európába” – folytatta.

„Tegnap késő este mind Christopher Landau amerikai külügyminiszter-helyettessel, mind Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel beszéltem telefonon, s megkezdtük a csúcstalálkozó előkészületeit” – tette hozzá.

Magyarország
Szijjártó Péter
orosz-ukrán konfliktus
Budapest
Donald Trump
Vlagyimir Putyin
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?