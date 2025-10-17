Szijjártó Péter: Magyarország a béke szigeteként készen áll az amerikai-orosz csúcstalálkozó megrendezésére

Magyarország a béke szigeteként készen áll az amerikai-orosz csúcstalálkozó megrendezésére, és meg is kezdték annak az előkészületeit – írta Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebookon.
A tárcavezető arról számolt be, hogy Magyarország az ukrajnai háború kezdete óta következetesen kiáll a béke ügye mellett. „Világos, hogy ennek a háborúnak sincsen megoldása a csatatéren, a békét csak tárgyalásokkal lehet elérni. Ezért jó hír, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin folyamatosan kapcsolatban állnak egymással, és még jobb hír, hogy hamarosan újra személyesen találkoznak majd” – hangsúlyozta.
„Magyarország – a béke szigeteként – készen áll a csúcstalálkozó megrendezésére, minden feltételt biztosítunk ahhoz, hogy az elnökök eredményes tárgyalást folytassanak egymással, s így a béke visszatérhessen Európába” – folytatta.
„Tegnap késő este mind Christopher Landau amerikai külügyminiszter-helyettessel, mind Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel beszéltem telefonon, s megkezdtük a csúcstalálkozó előkészületeit” – tette hozzá.
