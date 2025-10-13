Külföld

Szijjártó Péter: Kiszabadult az utolsó magyar túsz is a Hamász fogságából

MTI-felvétel
MTI

Több mint két év reménykedés után az elmúlt percekben megérkezett a várva várt értesítés: Omri Miránt a Hamász átadta a Vöröskeresztnek, így az utolsó magyar túsz is kiszabadult a Hamász fogságából – írta a magyar külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán hétfőn.

Szijjártó Péter hozzátette, nagy köszönet illeti Donald Trump elnököt, aki az öt évvel ezelőtti Ábrahám Megállapodások után újra olyan megegyezést hozott tető alá, amely a békés, biztonságos, terrorizmustól mentes élet reményét kínálja a közel-keleti népek számára.

„Köszönjük katari és egyiptomi barátaink fáradhatatlan közvetítői munkáját is!” – tette hozzá Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter
Magyarország
izraeli-palesztin konfliktus
