Az oroszországi energiainfrastruktúra elleni éjszakai ukrán légitámadás nem érinti sem a Barátság kőolajvezetéket, sem a Magyarországra irányuló kőolajszállítást – írta Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter vasárnap a Facebookon.
Szijjártó Péter: Az újabb ukrán légitámadás nem érinti a Magyarországra irányuló kőolajszállítást
A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy az előző éjszakai légicsapás nem érinti sem a Barátság kőolajvezetéket, sem a Magyarországra irányuló kőolajszállítást.
Az ukrán hadsereg az elmúlt hetekben többször is támadást intézett a Barátság kőolajvezeték oroszországi szakasza ellen, amelynek következtében több napra leállt a tranzit Magyarország felé.
