Szerdán is tüntettek a budapesti taxisok

Szerdán ismét tüntettek a budapesti taxisok, több tucat autóval tartottak tiltakozó demonstrációt a Fővárosi Közgyűlés ülésezése alatt a Városháza előtt.

A Fővárosi Taxi Egyesület korábbi közleménye szerint az eseményt azért szervezték, mert „bizonyos érdekcsoportok” a szabad taxizást ellehetetlenítve külföldieket alkalmazó flottás rendszert akarnak bevezetni. A tiltakozók közül többen bementek a Fővárosi Közgyűlés ülésére, de a főpolgármester nem engedte, hogy a követeléseiket megfogalmazó levelüket ott felolvassák.

A taxisok közben a belváros más részein is forgalomlassító demonstrációkra gyűltek össze.

A Fővárosi Taxi Egyesület társelnöke a közgyűlési ülésről távozva közölte, hogy az eredmények érdekében minden lehetőséget szeretnének kihasználni, ezért a csütörtöki közmeghallgatáson is részt vesznek majd.

Váczi Norbert hozzátette, hogy a követeléseik ugyanazok, mint az egy hónapja tartott tiltakozáson is, tehát a tarifamódosítás és a létszámszabályozás mellett az illegális személyszállítás elleni küzdelmet tekintik a céljuknak.

A tárgyalások nem haladtak, ezért a tiltakozók minden közgyűlésen meg fognak jelenni, amíg nem lesznek eredmények. Más lehetőség nem látszik, mert a megegyezés Karácsony Gergellyel egyre kevésbé valószínű, de „erőteljesebb nyomásgyakorlással” talán célt lehet érni – fogalmazott.

A tiltakozás három napon át Budapest több pontján forgalomlassító demonstrációkkal folytatódik.

