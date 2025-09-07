Külföld

Szentté avatta a pápa „Isten influenszerét”

xiv leo
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

Szentté avatta a pápa vasárnap azt a 2006-ban leukémiában elhunyt tinédzsert, aki internetes tevékenysége miatt az Isten influenszere becenevet kapta, és aki így az első Y generációs a szentek sorában.

A becslések szerint a szertartáson mintegy 70 ezren vettek részt.

Carlo Acutis brit születésű olasz fiú 15 évesen halt meg. Előtte kitanulta a számítógépes programozást, hogy weboldalakat készítsen hite terjesztése érdekében, és története nagy figyelmet keltett a katolikus fiatalok körében.

XIV. Leó Acutis mellett a szentek közé emelte Pier Giorgio Frassatit is, aki rászorulókat segített, és 1925-ben, 24 évesen járványos gyermekbénulásban halt meg.

A szertartás megnyitóján a Szent Péter téren összegyűlt tömegnek tartott beszédében a katolikus egyházfő elmondta, hogy Acutis és Frassati a szentség és a rászorulók megsegítésének példaképei voltak.

A pápa szerint a két új szent „mindannyiunknak szóló felhívás, különösen a fiataloknak, hogy ne pazaroljuk el az életünket, hanem irányítsuk azt felfelé, a mennybe”.

A vasárnapi esemény volt az első alkalom, hogy XIV. Leó, akit májusban választottak a katolikus egyház fejévé, ilyen szertartáson elnökölt.

Acutis testét utolsó kívánságának megfelelően egy templomban helyezték el a közép-olaszországi Assisiben, ahonnan Szent Ferenc származott. Nyughelye népszerű zarándokhely, amely naponta több ezer hívőt vonz.

XIV. Leó pápa
XIV. Leó
influenszer
szentté avatás
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?