Szemlét tartott Vlagyimir Putyin orosz elnök a Zapad–2025 (Nyugat–2025) hadgyakorlat zárónapja alkalmából kedden a Nyizsnyij Novgorod-i régióban lévő mulinói lőtéren.
Szemlét tartott a Zapad–2025 hadgyakorlaton az orosz elnök
Putyin a tanmanőverek céljaként az Oroszország és Fehéroroszország alkotta Szövetségi Állam védelmének elgyakorlását nevezte meg, bármilyen agresszió ellen. Rámutatott hogy a Zapad–2025 tervezése a „különleges hadművelet” során szerzett tapasztalatokból indult ki.
Az orosz elnök szerint a hadgyakorlathoz tízezer, a harcok során is bevetett fegyverrendszert és korszerű haditechnikai eszközt mozgósítottak, és 41 gyakorlóterepen százezer katona vesz részt rajta.
Az orosz védelmi minisztérium szerint a Zapad–2025 fő szakaszát a pilóta nélküli repülőgépek és a földi robotok tömeges alkalmazása jellemezte, valamint a motoros járművekkel végrehajtott rohamok és egyéb olyan műveletek, amelyekhez az ukrajnai „különleges hadművelet” tapasztalatait alkalmazták.
Putyin köszönetet mondott a katonai diplomáciai testület képviselőinek és a külföldi megfigyelőknek, kiemelve a bizalomerősítés fontosságát. Az elnök megtekintett egy fegyver- és haditechnikai kiállítást, amelynek több mint négyszáz mintadarabja közül 125-öt már rendszeresítettek hadműveleti övezetben, 194-et harci körülmények között tesztelnek, 86 pedig kísérleti stádiumban van.
A Zapad–2025 stratégiai hadgyakorlatot szeptember 12-től 16-ig tartották meg.
