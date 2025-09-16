Szemlét tartott a Zapad–2025 hadgyakorlaton az orosz elnök

Putyin a tanmanőverek céljaként az Oroszország és Fehéroroszország alkotta Szövetségi Állam védelmének elgyakorlását nevezte meg, bármilyen agresszió ellen. Rámutatott hogy a Zapad–2025 tervezése a „különleges hadművelet” során szerzett tapasztalatokból indult ki.

Az orosz elnök szerint a hadgyakorlathoz tízezer, a harcok során is bevetett fegyverrendszert és korszerű haditechnikai eszközt mozgósítottak, és 41 gyakorlóterepen százezer katona vesz részt rajta.

Az orosz védelmi minisztérium szerint a Zapad–2025 fő szakaszát a pilóta nélküli repülőgépek és a földi robotok tömeges alkalmazása jellemezte, valamint a motoros járművekkel végrehajtott rohamok és egyéb olyan műveletek, amelyekhez az ukrajnai „különleges hadművelet” tapasztalatait alkalmazták.

Putyin köszönetet mondott a katonai diplomáciai testület képviselőinek és a külföldi megfigyelőknek, kiemelve a bizalomerősítés fontosságát. Az elnök megtekintett egy fegyver- és haditechnikai kiállítást, amelynek több mint négyszáz mintadarabja közül 125-öt már rendszeresítettek hadműveleti övezetben, 194-et harci körülmények között tesztelnek, 86 pedig kísérleti stádiumban van.

A Zapad–2025 stratégiai hadgyakorlatot szeptember 12-től 16-ig tartották meg.