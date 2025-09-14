Fotó: Facebook/Liz Kendall
Széleskörű csúcstechnológiai együttműködésre lép Nagy-Britannia és az Egyesült Államok
Nagy-Britannia és az Egyesült Államok széleskörű technológiai megállapodást készül kötni Donald Trump amerikai elnök kedden kezdődő szigetországi látogatása során – jelentette be a brit nagykövetség Washingtonban.
A megállapodás célja az együttműködés erősítése a két ország technológiai szektorai között és a lehetőségek javítása az Atlanti-óceán mindkét oldalán működő vállalatok és fogyasztók számára. A partnerség olyan kulcsfontosságú technológiákra fog összpontosítani, mint a mesterséges intelligencia (MI), a félvezetők, a távközlés és a kvantumszámítás.
„Az olyan csúcstechnológiák, mint az MI és a kvantumszámítás, megváltoztatják az életünket” – nyilatkozta Liz Kendall brit technológiai miniszter.
Donald Trump kedden érkezik második, háromnapos állami látogatására Nagy-Britanniába. Az elnököt egy amerikai üzleti vezetőkből álló delegáció kíséri, köztük Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója és Sam Altman, az OpenAI vezetője is.
A látogatás keretében a BlackRock vagyonkezelő cég egy médiajelentés szerint 700 millió dollárt kíván befektetni egy brit adatközpontba a Sky News csatorna szombati beszámolója szerint. Az olyan amerikai cégek, mint az Anthropic és az OpenAI egyre több leányvállalatot alapítanak Londonban.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.