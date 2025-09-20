Százezres tömeget várnak Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista búcsúztatására

Anthony Guglielmi, a titkosszolgálat szóvivője szombaton közölte, hogy a szervezet emberei a helyi rendvédelmi szervek tagjaival közösen fogták el a gyanúsan viselkedő embert a gyászszertartásnak helyet adó State Farm stadion területén belül, és őrizetben tartják. A közlemény szerint a fegyvert viselő férfi azt állította, hogy hatósági ember.

A szeptember 10-én meggyilkolt Charlie Kirk nyilvános búcsúztatását a titkosszolgálat és társszervezetei kiemelt rendezvénynek tekintik, az Egyesült Államokban lehetséges, legmagasabb szintű biztonsági intézkedésekkel készülnek rá.

Az eseményt a 63 ezer főt befogadni képes State Farm arénában, az Arizona Cardinals amerikaifutball-klub stadionjában rendezik meg vasárnap. A szervezők bejelentették, hogy azok számára, akik nem férnek be, megnyitnak egy közeli kisebb stadiont, amelyben kivetítőn követhetik az eseményt.

Charlie Kirk búcsúztatásán részt vesz és beszédet mond többek mellett Donald Trump elnök, J.D. Vance alelnök, Marco Rubio külügyminiszter, valamint Robert F. Kennedy egészségügyi miniszter, akinek apja, Robert F. Kennedy igazságügyi miniszter és szenátor, valamint nagybátyja, John Fitzgerald Kennedy elnök az 1960-as években szintén merénylet áldozata lett.

Erika Kirk, Charlie Kirk özvegye és a Turning Point USA konzervatív szervezet új elnöke is búcsúbeszédet mond.

Charlie Kirköt, a Turning Point USA alapítóját a Utah Valley Egyetemen egy fiatalok számára tartott vitafórumon gyilkolták meg. A merénylet elkövetésével a 22 éves Tyler Robinsont gyanúsítják, akire az ügyészség halálbüntetés kiszabását kérte.