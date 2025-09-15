Svédország és Dánia is jelentősen növeli védelmi kiadásait

Ulf Kristersson svéd miniszterelnök hétfői sajtótájékoztatóján közölte, hogy 26,6 milliárd svéd korona pluszforrást különítenek el a fegyveres erők számára. „Megtesszük a következő nagy lépést a svéd védelem felszerelésének fejlesztésben” – hangoztatta. A pótlólagos forrásokból a légvédelmet, a rakétatüzérséget, a haditengerészetet tervezik erősíteni, illetve katonai szállítójárműveket akarnak beszerezni és növelni a katonák járandóságát.

Felidézte, hogy 2022 februárja, vagyis az ukrajnai háború kitörése óta Svédország mintegy 100 milliárd koronával növelte védelmi kiadásait. „Ez példátlan, hacsak az ember nem megy vissza a hidegháború legrosszabb napjaiig” – mondta.

A mostani növelés mintegy 18 százaléknak felel meg a 2025-ös költségvetéshez képest. Ezzel jövőre a svéd védelmi kiadások a GDP 2,8 százalékára emelkednek, megközelítve a NATO GDP-arányos 3,5 százalékos célkitűzését. A stockholmi vezetés elképzelései szerint a védelmi kiadások 2028-ra elérhetik a GDP 3,1 százalékát.

Pénteken a dán vezetés jelentette be, hogy rekordösszeget fektet az ország légvédelmébe. Troels Lund Poulsen dán védelmi miniszter szerint 58 milliárd dán koronát terveznek költeni légvédelmi rendszerek beszerzésére. „Ez az eddigi legnagyobb egyszeri beruházás a dán védelem újjáépítésébe” – ismertette a koppenhágai védelmi tárca vezetője.

„Az ukrajnai tapasztalatok azt mutatják, hogy a földi telepítésű légvédelem döntő jelentőséggel bír a civil lakosság védelmében az orosz légicsapások ellenében” – húzta alá Poulsen, hozzátéve, hogy összesen nyolc darab nagy és közepes hatótávolságú légvédelmi rendszert terveznek beszerezni. A dán védelmi miniszter szerint szerint szóba jöhet a német gyártmányú Iris-T rendszer vásárlása is.