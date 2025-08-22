Spanyolországban az enyhülő időjárás ellenére még 18 aktív tűzfészek eloltásán dolgoznak a tűzoltók

Az enyhülő időjárás ellenére még 18 aktív tűzfészek eloltásán dolgoznak Spanyolország négy tartományának erdős területein a tűzoltók.
„A mai nap kulcsfontosságú ahhoz, hogy a lehető leghamarabb véget vessünk az erdőtüzeknek” – hangsúlyozta Virginia Barcones, a spanyol vészhelyzeti és polgári védelmi főigazgatóság vezetője helyzetértékelésében csütörtökön Madridban.
A főigazgató elmondta: az időjárási körülmények javulása a 16 napig tartó rendkívüli hőséghullám után olyan lehetőséget kínál, amelyet feltétlenül meg kell ragadni, de felhívta a figyelmet arra is, hogy a szakembereknek továbbra is nagy óvatossággal kell eljárniuk, hiszen a széllökések miatt bármikor újraéledhetnek a lángok.
Az észak-spanyolországi Galicia minden eddiginél nagyobb mértékű pusztítást szenvedett el az elmúlt hetekben, csak az elmúlt 24 órában 15 ezer hektárnyi zöld területét emésztette fel a tűz. Az eddig kiégett terület nagysága meghaladja a 80 ezer hektárt a régióban.
Az Európai Unió Kopernikusz elnevezésű Föld-megfigyelő programjának műholdas adatai szerint az elmúlt két napban több mint 20 ezer hektárnyi zöld terület lett a lángok martaléka Spanyolországban. Év eleje óta pedig mintegy 400 ezer hektárnyi területet perzseltek fel erdőtüzek, amelyre korábban nem volt példa. Az eddigi legsúlyosabb erdőtüzeket 2022-ben regisztrálták, akkor 306 ezer hektárnyi terület égett ki a dél-európai országban.
Miközben az oltási munkálatok zajlanak, az ügyészség vizsgálatot kezdeményezett annak kiderítésére, hogy az erdőtüzek által leginkább érintett települések korábban eleget tettek-e a kockázatmegelőzési terv elfogadására vonatkozó kötelezettségeiknek, kilátásba helyezve a büntetőjogi felelősségre vonást abban az esetben, ha elmulasztották elkészíteni ezeket a terveket.
