Spanyolországban az enyhülő időjárás ellenére még 18 aktív tűzfészek eloltásán dolgoznak a tűzoltók

Az észak-spanyolországi Galicia minden eddiginél nagyobb mértékű pusztítást szenvedett el az elmúlt hetekben, csak az elmúlt 24 órában 15 ezer hektárnyi zöld területét emésztette fel a tűz. Az eddig kiégett terület nagysága meghaladja a 80 ezer hektárt a régióban.

Az Európai Unió Kopernikusz elnevezésű Föld-megfigyelő programjának műholdas adatai szerint az elmúlt két napban több mint 20 ezer hektárnyi zöld terület lett a lángok martaléka Spanyolországban. Év eleje óta pedig mintegy 400 ezer hektárnyi területet perzseltek fel erdőtüzek, amelyre korábban nem volt példa. Az eddigi legsúlyosabb erdőtüzeket 2022-ben regisztrálták, akkor 306 ezer hektárnyi terület égett ki a dél-európai országban.

Miközben az oltási munkálatok zajlanak, az ügyészség vizsgálatot kezdeményezett annak kiderítésére, hogy az erdőtüzek által leginkább érintett települések korábban eleget tettek-e a kockázatmegelőzési terv elfogadására vonatkozó kötelezettségeiknek, kilátásba helyezve a büntetőjogi felelősségre vonást abban az esetben, ha elmulasztották elkészíteni ezeket a terveket.