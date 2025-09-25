Sokkoló reggeli felfedezés: holttestre bukkantak járókelők egy pozsonyi parkban

Szeptember 25-én, a reggeli órákban holttestre bukkantak járókelők a Récsei (Račianska) utca közelében, a Biely kríž melletti parkban található emlékműnél. Elsőként városi rendőrök érkezett a helyszínre; defibrillátor segítségével kísérelték meg az újraélesztést, sikerrel azonban sajnos nem jártak – számolt be a Joj hírportálja.

Az ügyben a rendőrség azonnal megkezdte a nyomozást. Az elhunyt személy identitása egyelőre ismeretlen, folyamatban vannak az azonosítására irányuló intézkedések.

A helyszínre halottkémet hívtak, aki a hatóságok reményei szerint megállapíthatja, pontosan milyen okok és körülmények állnak az illető halála mögött.